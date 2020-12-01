ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التموين: لدينا احتياطي من السلع الاستراتيجي يكفي 6 أشهر

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:29 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
طمأن الدكتور وائل عباس مساعد وزير التموين للاستثمار واللوجستيات، المواطنين على توافر  السلع الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن لدى الدولة احتياطيات من كل السلع الاستراتيجية.

وقال عباس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن التطوير مهم جدا ولدينا احتياطي استراتيجي وتوجيهات الرئيس السيسي بأن يكون هناك اجتياطي للسع السكر والقمح والأرز والسلع الاستراتيجي لفترة تصل 6 أشهر.

وأوضح الدكتور وائل عباس مساعد وزير التموين للاستثمار واللوجستيات، أن القمح يكفي لخمس أشهر، والسكر 7 أشهر، و الزيوت الطعام 5 أشهر .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصر ترفع احتياطاتها من السلع الرئيسية تحسبا للموجة الثانية من كورونا

التموين: ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لمدة 7 أشهر

التموين: غذاء المصريين آمن لمدة 7 أشهر

تقرير: مصر ترفع احتياطاتها من السلع الرئيسية لمدة 7 أشهر تحسبا للموجة الثانية من كورونا

ننشر استعدادات التموين لتأمين السلع الاستراتيجية خلال الموجة الثانية من كورونا

خبير: لا مخاوف من نقص السلع الرئيسية خلال الموجة الثانية لـ كورونا

ترشيحاتنا

بشرى سارة عن صناعة الألبان في مصر.. ٥٠ ألف جنيه لكل مركز

رد عنيف من نجل الفنان محمد عبد الحليم في أول ظهور له.. تفاصيل

حمدي فتحي يسجل هدفا قاتلا لـ الأهلي أمام الاتحاد في كأس مصر

صن داونز يصدم جماهير القلعة الحمراء: الأهلي قدم عرضا هزيلا لضم سيرينو

أبرزهم مرتضى منصور.. أقل من 40 يوما لإسقاط الحصانة عن هؤلاء النواب

اكتشفوه بالصدفة.. القبض على أم سجنت ابنها في المنزل 30 عاما بالسويد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يواصل صحوته ويتأهل إلى نهائي كأس مصر بإقصاء الاتحاد بثنائية

أغرب دراسات الإيدز في يومه العالمي.. طريقة سهلة تحمي زوجات المصابين.. الختان كلمة السر

علاج منزلي لـ التهاب أنسجة القدم