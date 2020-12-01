التموين: لدينا احتياطي من السلع الاستراتيجي يكفي 6 أشهر

طمأن الدكتور وائل عباس مساعد وزير التموين للاستثمار واللوجستيات، المواطنين على توافر السلع الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن لدى الدولة احتياطيات من كل السلع الاستراتيجية.





وقال عباس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن التطوير مهم جدا ولدينا احتياطي استراتيجي وتوجيهات الرئيس السيسي بأن يكون هناك اجتياطي للسع السكر والقمح والأرز والسلع الاستراتيجي لفترة تصل 6 أشهر.





وأوضح الدكتور وائل عباس مساعد وزير التموين للاستثمار واللوجستيات، أن القمح يكفي لخمس أشهر، والسكر 7 أشهر، و الزيوت الطعام 5 أشهر .



