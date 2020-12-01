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رسالة ردع.. اللواء هشام الحلبي يكشف ضخامة التدريب البحري الجوي المشترك ميدوزا- 10

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:41 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال اللواء طيار هشام الحلبي مستشار اكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن التدريب البحري الجوي المشترك ميدوزا- 10، رسالة قوية، مضيفا أن هذا التدريبات في منطقة بها تهديدات.

وأضاف الحلبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا التدريب مطمئن جدا للشعب المصري، متابعا أن هذا التدريب مصري فرنسي يوناني قبرصي وامرأتي.

وأكمل اللواء طيار هشام الحلبي مستشار اكاديمية ناصر العسكرية العليا، أنه :"كلها دول ذات ثقل اقليمي وقوة عسكرية كبيرة وفيها 12 دولة ما بين مشترك ومراقب وهذا أمر يظهر ثقل مصر السياسي العسكري.

وأكد مستشار اكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن هذا التدريب بحري وجوية من قبل كل القوات المشاركة، وهذا الأمر يشكل رسالة ردع ونستطيع حماية أهدافنا الحيوية.

انطلقت فعاليات التدريب البحرى الجوى المصرى اليونانى القبرصى المشترك " ميدوزا -10" والذى يستمر لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والإماراتية، وكلًا من السعودية وأمريكا والبحرين والسودان والأردن وإيطاليا والمانيا بصفة مراقب.

يأتي ذلك في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة.

ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام القوات المشاركة فى التدريب بأعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط فى إدارة العمليات المشتركة وكذا تبادل الخبرات بين القوات المشاركة، وصولًا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف ، خاصة فى ظل ماتشهده الساحة الإقليمية والدولية من متغيرات سريعة ومتلاحقة .

وأعرب المشاركون فى التدريب من كافة الدول عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال والتنظيم الجيد، الذى يأتى فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والدول الصديقة والشقيقة ، وتنسيق الجهود والعمل المشترك لمواجهة التحديات بمنطقة البحر الأبيض المتوسط. 

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