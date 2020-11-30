مستهتر.. محافظ الغربية يشن هجوما عنيفا على والد طفل المكروباص

شن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، هجوما حادا على والد طفل "المكروباص" الذي تسبب في حادث مروع.





وقال رحمي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الاولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأثنين، إن الأب مستهتر وترك المفاتيح في السيارة، مضيفا إن الأب تسبب في حادث مروع بهذه الطريقة.





وأضاف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الأب تحت تصرف النيابة العامة، والطفل قائد السيارة عند خالة حاليا، لافتا إلى أنه من الممكن أن يتم استدعاءه.