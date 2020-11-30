مستهتر.. محافظ الغربية يشن هجوما عنيفا على والد طفل المكروباص

شن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، هجوما حادا على والد طفل "المكروباص" الذي تسبب في حادث مروع.
وقال رحمي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الاولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأثنين، إن الأب مستهتر وترك المفاتيح في السيارة، مضيفا إن الأب تسبب في حادث مروع بهذه الطريقة.
وأضاف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الأب تحت تصرف النيابة العامة، والطفل قائد السيارة عند خالة حاليا، لافتا إلى أنه من الممكن أن يتم استدعاءه.
وتعود أحداث الواقعة إلي السبت، عندما شهدت منطقة السبع بنات بمدينة المحلة الكبرى، تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتحطم واجهة محل تجاري.
وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بحدوث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية، في منطقة السبع بنات، التابعة لدائرة قسم الشرطة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بجروح وكسور في أنحاء متفرقة بالجسد، وتحطم واجهة محل تجاري، ونُقل المصابون للمستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وكشف شهود العيان، أن السيارة الميكروباص كان يقودها طفل، واختلت عجلة القيادة فى يده ما أدى إلى اصطدامه بدراجة نارية واقتحام محل حلواني شهير، والمصابون هم إبراهيم عبد الله الشيخ، 37 سنة مقيم بمنطقة المحجوب، وعمرو السيد 32 سنة مقيم بمنطقة سكة الوسطي، وآية سامح أحمد حسين 21 سنة مقيمة بشارع الجلاء، ومحمد رمضان أبو زين 28 سنة مقيم بشارع الإنتاج، وعمرو دسوقي سلطان 3 سنوات مقيم ميدات الشون.
فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على والد الطفل سائق السيارة الميكروباص المحلة، وكذلك الطفل.