خطوات الدفع الإلكتروني لطلاب جامعة عين شمس.. فيديو

٤-من خلال الخدمات المتاحة من البنوك المعتمدة من البنك المركزي

٢-الدفع من من خلال شركة فوري ومن خلال المنافذ الخارجية فقط

١-بنك مصر من خلال المنظومة الإلكترونية الدخول من خلال ويب الجامعة

وأوضحت ان المتاح هو طرق الدفع الإلكتروني وهي كالاتي :

وفي ذات السياق نشرت كلية الحقوق عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" 3 فيديوهات توضيحا لطريقة الدفع الإلكتروني ويمكن للطلاب مشاهدة الفيديو عبر الضغط عبر هذا اللينك :





من جانب آخر عقدت جامعة عين شمس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الدبلوم المهني المتخصص في الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة الدبلوم المهني المتخصص في الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بالشراكة بين جامعة عين شمس والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.









حضر الاجتماع الدكتور محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء والدكتور أيمن نصر حامد ناصر الأستاذ بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء والدكتورة رشا حامد بندق منسق الدبلوم من قبل الجامعة ود. تامر النادي وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب وم. غاده عطا يوسف منسق الدبلوم من قبل الهيئة وكرم عبد الرسول امين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث.



