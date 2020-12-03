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تعليم

خطوات الدفع الإلكتروني لطلاب جامعة عين شمس.. فيديو

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:37 م
صدى البلد
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حسام الفقي
نشرت جامعة عين شمس خطوات الدفع الإلكتروني للطلاب، وذلك في اطار الحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ علي سلامه وصحة الطلاب، لافتة إلى أن الخزينة تقتصر على المبالغ الصغيرة والمتعلقة بخدمات الدراسات العليا والسماح لذوي الاحتياجات الخاصة.


وأوضحت ان المتاح هو طرق الدفع الإلكتروني وهي كالاتي : 

١-بنك مصر من خلال المنظومة الإلكترونية الدخول من خلال ويب الجامعة 
٢-الدفع من من خلال شركة فوري ومن خلال المنافذ الخارجية فقط 
 ٣-الدفع من خلال جميع الشركات المعتمدة من شركة efinance 
٤-من خلال الخدمات المتاحة من البنوك المعتمدة من البنك المركزي 


وفي ذات السياق نشرت كلية الحقوق عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" 3 فيديوهات توضيحا لطريقة الدفع الإلكتروني ويمكن للطلاب مشاهدة الفيديو عبر الضغط عبر هذا اللينك :





من جانب آخر عقدت جامعة عين شمس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الدبلوم المهني المتخصص في الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء  برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة الدبلوم المهني المتخصص في الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بالشراكة بين جامعة عين شمس والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.


حضر الاجتماع الدكتور محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء والدكتور أيمن نصر حامد ناصر الأستاذ بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء والدكتورة رشا حامد بندق منسق الدبلوم من قبل الجامعة  ود. تامر النادي وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب وم. غاده عطا يوسف منسق الدبلوم من قبل الهيئة وكرم عبد الرسول امين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث.

خطوات الدفع الإلكتروني لطلاب جامعة عين شمس.. فيديو
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