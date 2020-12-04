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فن

زوجة محمد الشرنوبي تهنئ كريم فهمي بعيد ميلاده

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:33 م
كريم فهمي ومحمد الشرنوبي
كريم فهمي ومحمد الشرنوبي وزوجته
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مصطفى كرم
هنأت رندا  زوجة الفنان محمد الشرنوبي، الفنان كريم فهمي بعيد ميلاده  ال 38.

ونشرت راندا  عبر  حسابها بإنستجرام صورة لها مع زوجها محمد الشرنوبي  وكريم فهمي من مهرجان القاهرة السينمائي وعلقت قائلة " كل سنة وانت طيب". 

وشارك كريم فهمي مؤخرًا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

يشار إلى أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمد ثروت، وأحمد فتحي.



كما حرص الفنان كريم فهمى على دعم مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، ونشر فيديو لأغنية "ترجعلنا بالسلامة" للفنان تامر حسنى، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وظهر فيه عدد من نجوم الكرة لدعم اللاعب في رحلة علاجه خلال الفترة الماضية.
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