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منوعات

تعهد بحذف المنشورات الكاذبة.. الفيس بوك يحارب الشائعات حول لقاح كورونا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:14 م
موقع فيسبوك
موقع فيسبوك
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أماني إبراهيم
قالت شركة فيسبوك العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي إنها تتخذ إجراءات صارمة ضد المعلومات الخاطئة عن لقاح كوفيد-19 وستزيل "الادعاءات الكاذبة" التي نُشرت على فيسبوك وانستجرام والتي كان خبراء الصحة العامة قد فضحوها.

ووفقا لشبكة آر تي الروسية، أعلن فيسبوك في مدونة للشركة، إنه سيحارب المعلومات الخاطئة حول لقاحات كوفيد-19، بينما يستعد العالم لنشر عدد من التطعيمات ضد المرض، وكانت السياسة السابقة لفيسبوك تهدف فقط إلى إزالة الادعاءات المتعلقة بـجائحة كورونا التي قالت إنها قد تؤدي إلى ضرر جسدي .

وتابعت الشركة، إن الخطوة الجديدة هي امتداد لالتزامها بإزالة المعلومات الخاطئة حول الفيروس التي قد تؤدي إلى ضرر جسدي ، يمكن أن يشمل ذلك ادعاءات كاذبة حول سلامة اللقاحات أو فعاليتها أو مكوناتها أو آثارها الجانبية ".

على سبيل المثال ، سيتم إزالة الادعاءات الكاذبة بأن لقاحات كوفيد-19 تحتوي على رقائق دقيقة، أو أي شيء آخر غير موجود في قائمة مكونات اللقاح الرسمية، وأضاف فيسبوك أنه سيحذف نظريات المؤامرة حول لقاحات كوفيد-19 المعروف أنها خاطئة اليوم مثل الادعاء بأنه سيتم اختيار مجموعات محددة يتم استخدامها دون موافقتهم لاختبار سلامة اللقاح.

في نوفمبر الماضي، كانت قد أزالت 12 مليون قطعة من المعلومات الخاطئة حول جائحة كورونا في سبعة أشهر، حيث ترتبط العديد من المنشورات التي تمت إزالتها بالفعل بعلاجات خاطئة ونظريات المؤامرة، مثل تلك التي تربط الوباء بشبكات 5G، بدوره قال الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج، الاثنين الماضي، إنها ستبحث عن المزيد من الطرق للمساعدة في الاستجابة لوباء فيروس كورونا.

وأشار زوكربيرج: "نحن نخطط بالفعل لنشر معلومات موثوقة حول اللقاحات" ، على الرغم من أنه لم يخض في التفاصيل، ويأتي هذا الإعلان من فيسبوك بعد يوم واحد من إعلان المملكة المتحدة موافقتها على استخدام لقاح فايزر.
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