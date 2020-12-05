ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار العملات العربية فى مستهل تعاملات اليوم

السبت 05/ديسمبر/2020 - 06:15 ص
عملات عربية
عملات عربية
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
ينشر موقع صدى البلد الإخبارى أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى ، خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 5 من ديسمبر  2020 ، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى .

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.07 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع .

وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع .

اقرأ أيضا:

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 48.62 جنيه للشراء و 51.58 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 40.31 جنيه للشراء و 41.63 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.69 جنيه للشراء و22.16 جنيه للبيع .

وحقق الجنيه المصرى أداء جيد منذ بداية العام الجارى برغم أزمة جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية على كافة الأسواق خاصة الناشئة ، حيث فقد الدولار الأمريكي نحو 40 قرش أمام الجنيه فى أول 10 شهور من 2020.

وعلى جانب آخر، قال صندوق النقد الدولى فى تقريره حديث صادر عن مصر، إن الاقتصاد المصرى حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا ، وذلك بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التى اتخذتها الحكومة ، واستجابة السياسة النقدية ، ومبادرات القطاع المالى الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذى قدمته مصر للصندوق فى الوقت المناسب للحصول على تمويل من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتمانى" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا .


وأكد صندوق النقد الدولى أنه فمن الضرورى مواصلة تنفيذ الاجراءات الإصلاحية بقوة، بما فى ذلك استمرار التقدم فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لبناء الصلابة فى مواجهة الأزمات ، مما يضمن أيضا الحفاظ على ثقة المستثمرين فى مستقبل الاقتصاد المصري .


وتعد العملة المصرية من أقدم العملات المتداولة وشهد استقرار كبير فى قيمته عقب قرار تحرير سعر الصرف الأخير فى 3 نوفمبر 2016، وينقسم الجنيه إلى 100 قرش أو 1000 مليم صادرة عن البنك المركزي المصري ، ويستخدم رمز الأيزو 4217 للإشارة إلى الجنيه المصري بالأحرف EGP ، ولقد تم إقرار إصدار الجنيه المصري عام 1834م، وتم صكه وتداوله عام 1836 م .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم.. تعرف عليها

الدينار الكويتي الأعلى.. أسعار العملات العربية بختام التعاملات

أسعار العملات العربية بمستهل تعاملات اليوم

أسعار العملات العربية بختام تعاملات الأسبوع

الدولار يسجل 15.59 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

الريال السعودى يسجل 4.07 جنيه.. ننشر أسعار العملات العربية بمستهل التعاملات

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي.. احتواء غضب كهربا.. زوجة موسيماني تطمئن جماهير النادي بشأن الصفقة المنتظرة

مفسرة أحلام تصدم متصلة: ده سحر.. وتنصحها بالرقية الشرعية وهذا الأمر

ذكرى ميلاد سهير الباروني.. تمنت الجنة وندمت على ارتداء بدلات الرقص

وفاة الفنانة التشكيلية ماجدة عميرة

بعد ظهوره واختفائه في دولتين.. الهيكل المثير للجدل يصعد إلى السماء | صور

شغلنا التلفزيون.. أشرف عبد الباقي يكشف تفاصيل يوم وفاة والدته

Advertisements

عملت DNA في أمريكا.. أشرف عبد الباقي يكشف مفاجأة بشأن نسبه

خاص| أحمد الشيخ: الزمالك لا يقل أهمية عن الأهلي وضحيت بأموال بيراميدز من أجل القميص الأبيض

تسبب كارثة.. خبراء يحذرون مزارعي المانجو بالإسماعيلية من هذه المبيدات

الكاف يبلغ بيراميدز بإيقاف نجم الفريق بسبب تعاطيه المنشطات

بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حريق التهم خط وقود بمحطة كهرباء الوليدية في أسيوط

مرتضي منصور يعلن انتهاءه من تسجيل أبعاد المؤامرة

أول انتقام إيراني.. أنباء عن اغتيال ضابط بارز في الموساد بتل أبيب

شرط وحيد من فرجاني ساسي لـ التجديد للزمالك

أخبار الرياضة.. أحمد الشيخ يوافق على الانتقال للزمالك.. ومرتضى منصور يثير سخرية السوشيال ميديا

أجمل واحدة في العالم.. ايمي سمير غانم تغازل يسرا اللوزي

بعد ظهوره واختفائه في دولتين.. الهيكل المثير للجدل يصعد إلى السماء | صور

النحاس: التاريخ سيذكر فوز الأهلي بـ"التاسعة" على حساب الزمالك والتعاقد مع موسيماني فكرة برا الصندوق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع دخول 2021.. ظهور جسم غريب في السماء مرتين ولا يمكن تفسيره| صور

بشرى تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر انستجرام

احذر النظارات.. طبيب يصور 100 مقطع مخل لمريضاته بأسلوب غريب