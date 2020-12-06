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اقتصاد

خصم 10% للمنتجات.. التصديري للصناعات الهندسية يوقع بروتوكولا مع العربي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:55 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
وقع المجلس التصديرى بروتوكول تعاون مع مجموعة العربى، بهدف إتاحة معامل الجودة لدى مجموعة العربى للشركات أعضاء المجلس للاستفادة من الخدمات التي تقدمها معامل العربى وبخصم للشركات الوطنية أعضاء المجلس يصل إلى 10 %.

حضر من جانب شركات العربى، المهندس محمد مجدى العربى، ومن جانب المجلس التصديرى للصناعات الهندسية مى حلمى المدير التنفيذي.


وقالت مى حلمى المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس يسعي إلي أن يتم عمل اختبارات المنتجات المصرية المصدرة في مصر، وعدم اختبارها في الخارج توفيرا للعملة المحلية، والتسهيل على الشركات والمصدرين واختصارات للوقت، على أن يتم تقديم الخدمات للأعضاء بالمجلس بالتنسيق مع مجموعة العربي.

وأضافت أن المجلس يسعي إلي أن تكون مصر مركزا لاعتماد الشركات الخارجية، فبدلا من قيام الشركات في الدول المجاورة بالاستعانة بمعامل في دول أخري، يتم الاستعانة بمصر من خلال معامل مجموعة العربي، بحيث تصبح مصر مركزا ومصدر للاختبار بديلا لتركيا والصين والأردن.

وكان المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، وقع  في وقت سابق، بروتوكول تعاون مع شركة تبصير السعودية، وذلك لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية من القطاع الهندسى إلى المملكة، وكذلك مساندة الشركات المصرية للنفاذ إلى كافة الأسواق الخليجية.
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