اعتماد 78 خطيب مكافأة جديدًا من المحالين للمعاش والتجديد لـ90 آخرين

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، (78) خطيب مكافأة جديدًا من المحالين للمعاش ، منهم (48) على بند التحسين ، وهم :

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تجديد تكليف 90 خطيب مكافأة

كما اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، تجديد تكليف (90) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش ، منهم (78) على بند التحسين ، وهم :

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الأوقاف توزع الدفعة السادسة من الزي الأزهري

وزعت وزارة الأوقاف، الدفعة السادسة من الزي الأزهري بعدد (300) زي أزهري و (150) عمامة أزهرية في (3) محافظات.





وشملت المحافظات التي تم التوزيع فيها، هي: (أسيوط – المنيا – الجيزة)، وذلك خلال يومي الأحد والاثنين 6و7 /12 /2020م ، وما زال التوزيع مستمرًا.





الأوقاف تهدي نقابة القراء (21) نسخة مسجلة للقرآن الكريم

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إهداء نقابة القراء (21) نسخة مسجلة للقرآن الكريم كاملا منها (13) نسخة من القرآن الكريم لأربعة من كبار القراء النسخة بها (60) شريطًا ، و (6) نسخ من القرآن الكريم (المصحف المعلم) بصوت الشيخ محمود خليل الحصري النسخة بها (38) شريطًا ، ونسختين من القرآن الكريم (المصحف المرتل) بصوت الشيخ محمود خليل الحصري النسخة بها (22) شريطًا.



