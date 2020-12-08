نائب محافظ بني سويف يُسلًم سماعات طبية وعقود مشروعات صغيرة

شهد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون جمعية كيان للأشخاص ذوي الإعاقة ،لتسليم سماعات طبية وعقود مشروعات صغيرة.





وذلك تحت رعاية المحافظ د. محمد هاني غنيم،وفي حضور الدكتور أيمن الطنطاوى رئيس جمعية كيان،الأستاذ محمد صفوت مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة،الأستاذ سيد سعد مدير شؤون ذوي الإعاقة بإدارة خدمة المواطنين، والأستاذ محمد علي مدير مكتب الجمعية ببني سويف .





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وخلال الاحتفالية نقل الدكتور عاصم سلامة تحيات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم للقائمين على الفعالية والمستفيدين منها، حيث سلم نائب المحافظ عدد 20 سماعة أذن طبية للأسخاص ذوي الإعاقة السمعية وعقود 5 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر والتي شملت تربية دواجن وماشية وإنتاج ألبان ، والتي تم تقديمها من جمعية كيان في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لذوي الإعاقة.





وأشاد نائب المحافظ بالجهود التى تقوم بها جمعية كيان في مجال دعم ورعاية ذوي الإعاقة،مشيرًا إلى أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرا بذوي الإعاقة،وأن بني سويف كانت من المحافظات السباقة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لملف الإعاقة،إبمانًا منها بقدرات وإمكانيات تلك الفئة الهامة من المجتمع،خاصة في ظل الدعم والرعاية غير المسبوقة من القيادة السياسية،وذلك بهدف تمكينهم ودمجهم في المجتمع واستثمار طاقاتهم للمساهمة في بناء ونهضة الوطن.





من جانبه أعرب الدكتور أيمن الطنطاوي، رئيس الجمعية،عن تقديره للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وكافة قيادات وأجهزة المحافظة التنفيذية لدعمهم ملف ذوي الإعاقة والتيسيرات التي توفرها لتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال،مشيرا إلى أن هذه الاحتفالية تعد حلقة ضمن سلسلة من الفعاليات التي نظمتها الجمعية بالتعاون مع المحافظة على مدار عدة سنوات ماضية بهدف تقديم الدعم والرعاية لذوي الإعاقة من ضعاف السمع .



