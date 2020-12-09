متحدون على مكافحة الفساد.. ماراثون للجرى والدراجات لهيئة الرقابة الإدارية بمطروح

نظمت هيئة الرقابة الادارية بمطروح ماراثونا للجرى والدراجات تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد"، فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، واللواء حسام الدين محمد الدسوقى، رئيس فرع الرقابة الإدارية، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، وخالد عبد الحميد، مدير عام الشباب والرياضة، والشيخ حسن عبد البصير، مدير عام أوقاف مطروح، وعدد من مديرى الأجهزة التنفيذية وبمشاركة 300 مشارك من طلاب جامعة مطروح وطلائع الشباب والرياضة وطلاب المدارس والأزهر والأوقاف.













انطلق الماراثون من أمام مبنى الرقابة الإدارية بمطروح حتى كوبرى روميل بمسافة نحو 6 كيلو مترات على كورنيش مدينة مرسى مطروح.









ووجه محافظ مطروح الشكر على تنظيم الماراثون وعلى دور هيئة الرقابة الإدارية الفاعل فى مكافحة الفساد والحفاظ على ممتلكات الدولة، كما وجه الشكر لرئيس جامعة مطروح، ومديرية الشباب والرياضة، وجميع المشاركين، لخروج الفعالية بهذه الصورة المشرفة.









وأشاد بتنظيم هذه الفعالية تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد"، موضحًا أن هيئة الرقابة الإدارية أصبح لها هيئة أكاديمية كاملة متمثلة في "الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد"، بهدف تدريب جميع العاملين بالدولة، للمساهمة في منع انتشار الفساد.









من ناحية أخرى، وفى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، تم تنظيم عدة ندوات بعدد من القطاعات بمطروح كالسياحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة ومجالس المدن وغيرها، وتأكيد أهمية التمسك بالمعايير الأخلاقية بعيدًا عن أى تجاوزات، مما يؤدى إلى تحسين مستوى الأداء ومحاربة أى محاولات للفساد.









كما سيتم عقد مؤتمر بديوان عام المحافظة بحضور الجهاز التنفيذى للتوعية بأهمية محاربة الفساد حفاظا على مكتسبات المجتمع وجهود التنمية والاستقرار مع النهوض به نحو مستقبل أفضل.









وأكد الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، أن الجامعة شاركت في فعاليات احتفالات المحافظة باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يحتفل به العالم في التاسع من ديسمبر من كل عام.











وقال رئيس جامعة مطروح، إن الماراثون انطلق من أمام هيئة الرقابة الإدارية حتى شاطئ روميل، مضيفًا أن الفعالية تأتي تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.









وأشار النجار إلى أن احتفالات الجامعة، تأتي في إطار استراتيجيتها الساعية لدعم جهود الدولة الهادفة إلى محاصرة الفساد المالي والإداري والقضاء عليه بجميع أشكاله.











