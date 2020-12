ترامب: اسرائيل والمغرب في طريقهما لتطبيع العلاقات

وقال ترامب عبر حسابه على تويتر "لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وإن اقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار!"

وأضاف في تغريدة ثانية، قائلا "تحقيق تاريخي آخر اليوم! اتفق صديقانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة - تحقيق هائل للسلام في الشرق الأوسط!

وتابع في تغريدة ثالثة، قائلا: لقد اعترف المغرب بالولايات المتحدة عام 1777، ومن ثم فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء الغربية.

Today, I signed a proclamation recognizing Moroccan sovereignty over the Western Sahara. Morocco's serious, credible, and realistic autonomy proposal is the ONLY basis for a just and lasting solution for enduring peace and prosperity!