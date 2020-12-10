ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب: اسرائيل والمغرب في طريقهما لتطبيع العلاقات

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 06:24 م
ترامب
ترامب
Advertisements
على صالح
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان اسرائيل في طريقها لتطبيع العلاقات مع المملكة المغربية 

وقال ترامب عبر حسابه على تويتر "لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وإن اقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار!"

وأضاف في تغريدة ثانية، قائلا "تحقيق تاريخي آخر اليوم! اتفق صديقانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة - تحقيق هائل للسلام في الشرق الأوسط!

وتابع في تغريدة ثالثة، قائلا: لقد اعترف المغرب بالولايات المتحدة عام 1777، ومن ثم فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء الغربية.


Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

متحدث المترو يكشف لـ«صدى البلد» سبب تأخر قطارات الخط الثاني ووقت عودتها

صحفي إنجليزي لـ صدى البلد: تحطيم محمد صلاح لرقم جيرارد الأسطوري إنجاز كبير

قبل الدوري.. الزمالك يزف بشرى سارة للاعبين

غلق وتشميع مطعم شهير في مدينة نصر لهذا السبب

عطل فني يصيب خدمة المكالمات فى فيسبوك

مدرب سموحة: فوزي الحناوي تسلّم ملابس الموسم الجديد قبل رحيله

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الفضي اللامع.. مريم الخشت تستعرض جمالها على السجادة الحمراء

قبل وفاتها .. موقف مؤثر من ابن تجاه والدته المصابة بالسرطان.. شاهد

مواصفات بيجو 2021 peugeot 5008 في السعودية.. صور