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أخبار العالم

بايدن يرشح سيدة أخرى في منصب بإدارته

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:43 ص
جو بايدن
جو بايدن
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شريف سيد
كشفت مصادر مطلعة، اليوم الإثنين، عن عزم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اختيار سامانثا باور، لرئاسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمعنية بجهود الإغاثة الدولية. 

وقال موقع أكسيوس الأمريكية، إن اختيار باور، التي عملت في الدبلوماسية الأمريكية وحائزة على جائزة بوليتزر عن الإبادة الجماعية، يأتي بهدف رغبة بايدن في زيادة المساعدات الخارجية، واستخدام القوة الناعمة خلال إدارته. 

وأشار الموقع إلى أن بايدن لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن المنصب، مرجحا أن يكون هناك مرشحون آخرون. 

يذكر أن باور عملت لدى إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ودعت بايدن إلى استخدام المساعدات كقوة ناعمة لتقوية حكمه في الخارج. 

ويعد أهم التحديات التي ستواجها في منصبها، العودة إلى منظمة الصحة العالمية، وإدارة استجابة أمريكا العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد. 

واعتبرت باور أن تعامل إدارة ترامب مع جائحة كورونا في العالم، كان أسوأ من أي دولة أخرى في العالم. 

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