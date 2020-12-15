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أخبار العالم

استئناف مفاوضات سد النهضة.. السودان يكشف جوهر الخلاف مع إثيوبيا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 04:06 م
السودان يكشف جوهر
السودان يكشف جوهر الخلاف مع إثيوبيا
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دعاء أبوهشيمة
أعلن وزير الري السوداني، ياسر عباس، اليوم الثلاثاء، أنه بحث مع نظيره الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، استئناف المحادثات الثلاثية حول سد النهضة في القريب العاجل وتغيير منهجية المتبعة في المفاوضات.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، قال عباس، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن التأثير الأساسي لسد النهضة الإثيوبي سينعكس على خزانات السدود السوداني، مشيرا إلى تأثر الخرطوم بشكل مباشر بالسد.

وأوضح وزير الري السوداني أن كمية المياه المخزنة في سد النهضة هي جوهر الخلاف مع إثيوبيا.

وشدد الوزير على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف، متوقعا أن يتسبب سد النهضة في آثار بيئية واجتماعية واقتصادية.

وتابع عباس قائلا إن سد النهضة سيؤدي إلى معاناة السودان لنقص في التوليد الكهربائي في سنوات الجفاف.

وأضاف وزير الري السوداني أنه تم الاتفاق مع نظيره الإثيوبي على أن يتم الأخذ في الاعتبار منح دور لخبراء الاتحاد الافريقي لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، وذلك بالتشاور مع رئيس وسكرتارية الاتحاد الافريقي .
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