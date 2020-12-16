فيديو جراف.. قصة ياسمين ضحية التعدى الجماعي بـ ميت غمر

تعرضت فتاة تدعى ياسمين وشهرتها بسنت حطبة، ٢٣ عاما، طالبة بكلية زراعة عين شمس، لـ واقعة تحرش جماعى من ٧ شباب بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
انقسم الجميع إلى فريقين فريق يدعم الفتاة أيا كان لبسها وفريق يعارض الفتاة بسبب لبسها الخليع وأسلوبها على صفحات التواصل الاجتماعى و"إنستجرام".
كما أكدت الفتاة أنها تلقت عددا من رسائل التهديد عبر حسابها على "إنستجرام" من مجموعة من أقارب الشباب بأنه فى حالة عدم تنازلها عن البلاغ "هيرموا في وشها مياه نار".
اقرأ أيضا:
ولمزيد من التفاصيل حول قصة ياسمين ضحية التعدى الجماعي شاهد الفيديو جراف التالى.