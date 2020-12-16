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محافظات

أمين دير الأنبا متاؤس الفاخوري بالأقصر يترأس قداس عيد نياحة شفيع الدير ..صور

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:27 ص
صدى البلد
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شمس يونس
ترأس الراهب القمص أسيذورس السرياني أمين دير القديس العظيم الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون بإسنا جنوب محافظة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، صلوات القداس الإلهي، الذي أقيم بمناسبة عيد نياحة "الأنبا متاؤس الفاخوري" شفيع الدير، والتي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكري عيد نياحته في اليوم السابع من شهر كيهك من كل عام قبطي.

وشارك في صلوات قداس العيد، القس متاؤس زخاري راعي كنيسة الأم دولاجي وأولادها الأربعة بإسنا، والقس أنطونيوس صدقي راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بإرمنت الوابورات، ومجمع رهبان الدير.

والجدير بالذكر أنه في 21 نوفمبر 2013م، اجتمع المجمع المقدس برئاسة البابا الأنبا تاوضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وتم الاعتراف بدير الأنبا متاؤس الفاخورى بجبل أصفون بإسنا، وتنصيب نيافة الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السريان العامر، للإشراف على دير الفاخوري، وبحسب الكتاب التاريخي للكنيسة القبطية (السنكسار)، خصصت الكنيسة القبطية اليوم السابع من شهر كيهك من كل عام قبطي، الاحتفال بذكري نياحة القديس.
أمين دير الأنبا متاؤس الفاخوري بالأقصر يترأس قداس عيد نياحة شفيع الدير ..صور
أمين دير الأنبا متاؤس الفاخوري بالأقصر يترأس قداس عيد نياحة شفيع الدير ..صور
أمين دير الأنبا متاؤس الفاخوري بالأقصر يترأس قداس عيد نياحة شفيع الدير ..صور
أمين دير الأنبا متاؤس الفاخوري بالأقصر يترأس قداس عيد نياحة شفيع الدير ..صور
أمين دير الأنبا متاؤس الفاخوري بالأقصر يترأس قداس عيد نياحة شفيع الدير ..صور
أمين دير الأنبا متاؤس الفاخوري بالأقصر يترأس قداس عيد نياحة شفيع الدير ..صور
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