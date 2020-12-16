أمين دير الأنبا متاؤس الفاخوري بالأقصر يترأس قداس عيد نياحة شفيع الدير ..صور

ترأس الراهب القمص أسيذورس السرياني أمين دير القديس العظيم الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون بإسنا جنوب محافظة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، صلوات القداس الإلهي، الذي أقيم بمناسبة عيد نياحة "الأنبا متاؤس الفاخوري" شفيع الدير، والتي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكري عيد نياحته في اليوم السابع من شهر كيهك من كل عام قبطي.





وشارك في صلوات قداس العيد، القس متاؤس زخاري راعي كنيسة الأم دولاجي وأولادها الأربعة بإسنا، والقس أنطونيوس صدقي راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بإرمنت الوابورات، ومجمع رهبان الدير.



