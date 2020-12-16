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أخبار البلد

فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين 2021

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:52 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، موافقة مجلس النقابة على فتح باب الاشتراك بمشروع علاج الصحفيين وأسرهم للعام 2021.

وقال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية، إن مجلس النقابة وافق على فتح المشروع، ويبدأ الاشتراك، من السبت 19 ديسمبر الجاري، إلى 24 من الشهر ذاته، ويتوقف لأعمال الجرد السنوية بالنقابة، ليستأنف فتحه في الفترة من 2 يناير المقبل، وحتى 15 فبراير.

وأضاف عبدالمجيد، شهد عام 2020، إصلاحات هيكلية في بنية المشروع وآليات العمل، والحدود القصوى لاستفادة الصحفيين وأسرهم، أسهمت بشكل بالغ الوضوح في الدعم الصحي بشكل عام، وتخفيف أعباء جائحة "كورونا"، التي هددت جميع سكان العالم.

مضيفًا: وبقدر الجهد المبذول لتخفيف المعاناة عن كاهل الزملاء، فإن المشروع تكبد نفقات كبيرة، نتيجة جائحة "كورونا'، التي حمّلت قطاعات بدول العالم أعباء مضاعفة، عن مخصصاتها في سابق الأعوام، ومن ثم ندعو الزملاء راغبي الاشتراك، الحرص التام على الالتزام  بالمواعيد المقررة، فقد لا يُسمح نهائيًا بأي اشتراك استثنائي مستقبلًا.

وأوضح عبدالمجيد، وفق المتبع في العام الماضي، يُسمح بالتقسيط، مراعاة لظروف الزملاء، وإزالة أي معوق أمام راغبي الاشتراك.
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