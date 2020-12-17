بدون فرن.. خطوات عمل خلية النحل على نار البوتاجاز

تتصدر "خلية النحل" وصفات المخبوزات السريعة المشبعة التي يمكن تقديمها محشية أو سادة، مع غموس حلو وحادق في الوجبات المختلفة.





ومع بساطة مكوناتها وطريقة تحضيرها وتميز مذاقها قد تقف تسويتها في الفرن عائقًا أمام البعض إذا لم يتوافر الفرن، لهذا نقدم لكم تفاصيل تسوية خلية النحل على نار البوتاجاز، بسرعة ونفس شكل وطعم تسوية الفرن، للشيف غادة التلي.

مقادير خلية النحل:

2 كوب دقيق

نصف ملعقة خميرة فورية

مياه دافئة للعجن

2 ملعقة سكر

رشة ملح

1 بيضة "يمكن الاستغناء عنها"

2 ملعقة زيت

طريقة التحضير:

- تخلط كل المكونات الجافة معًا

- تضاف السوائل والبيض للمكونات الجافة ويخلطوا جيدًا مع تدريج إضافة المياه، حتى نحصل على العجين بقوام متماسك لا يلتصق باليد.

- يعجن الخليط لمدة 7-10 دقائق.

- يترك العجين لمدة ساعة ليرتاح في مكان جاف دافئ، مع تغطية وعائها جيدًا.

- يقسم العجين لكرات صغيرة وتوضع في وعاء التسوية المدهون بالزيت، مع ترك مسافة بين كل كرة، ويغطى العجين مرة أخرى لمدة ربع ساعة حتى يرتاح.

- يدهن وجه كرات العجين بماء بارد باستخدام الفرشاة.

خطوات التسوية على البوتاجاز:

- تفتح نار البوتاجاز وتوضع عليها "شياطة" ثقيلة وتترك 10 دقائق لتسخن جيدًا.

- يوضع الوعاء وبه عجين خلية النحل ويجب تغطتيه بإحكام، ويترك على نار هادئة لمدة 30-35 دقيقة.

- بعد مرور الوقت المطلوب تقلب خلية النحل لتسوى في نفس الوعاء، حيث يوضع طبقًا كبيرًا، مناسب لحجمها، لتقلب عليه خلية النحل، ثم تعود مجددا في نفس الوعاء على النار، ليكون الوجه العلوي السابق في الأسفل للتسوية لمدة 5 دقائق.

- بعد تمام التسوية واحمرار وجهها، تقلب خلية النحل وتوضع على طبق ويدهن وجهها بالزيت مجددًا، ثم تغطى بقطعة قماش نظيفة جافة حتى تهدأ حرارتها دون أن تجف مع رطوبة الطقس.

- تقدم خلية النحل مع غموس حلو أو حادق.

ملحوظة:

- في حال تسوية نفس الوصفة في الفرن تدخل على حرارة 180 درجة لمدة 35-45 دقيقة حتى تخبز ويحمر وجهها.