ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون فرن.. خطوات عمل خلية النحل على نار البوتاجاز

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
دون فرن خطوات عمل
دون فرن خطوات عمل خلية النحل إلى البوتجاز
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

تتصدر "خلية النحل" وصفات المخبوزات السريعة المشبعة التي يمكن تقديمها محشية أو سادة، مع غموس حلو وحادق في الوجبات المختلفة.


ومع بساطة مكوناتها وطريقة تحضيرها وتميز مذاقها قد تقف تسويتها في الفرن عائقًا أمام البعض إذا لم يتوافر الفرن، لهذا نقدم لكم تفاصيل تسوية خلية النحل على نار البوتاجاز، بسرعة ونفس شكل وطعم تسوية الفرن، للشيف غادة التلي.

مقادير خلية النحل:

2 كوب دقيق
نصف ملعقة خميرة فورية
مياه دافئة للعجن
2 ملعقة سكر
رشة ملح
1 بيضة "يمكن الاستغناء عنها"
2 ملعقة زيت

طريقة التحضير:
- تخلط كل المكونات الجافة معًا
- تضاف السوائل والبيض للمكونات الجافة ويخلطوا جيدًا مع تدريج إضافة المياه، حتى نحصل على العجين بقوام متماسك لا يلتصق باليد.
- يعجن الخليط لمدة 7-10 دقائق.
- يترك العجين لمدة ساعة ليرتاح في مكان جاف دافئ، مع تغطية وعائها جيدًا.
- يقسم العجين لكرات صغيرة وتوضع في وعاء التسوية المدهون بالزيت، مع ترك مسافة بين كل كرة، ويغطى العجين مرة أخرى لمدة ربع ساعة حتى يرتاح.
- يدهن وجه كرات العجين بماء بارد باستخدام الفرشاة.

خطوات التسوية على البوتاجاز:
- تفتح نار البوتاجاز وتوضع عليها "شياطة" ثقيلة وتترك 10 دقائق لتسخن جيدًا.
- يوضع الوعاء وبه عجين خلية النحل ويجب تغطتيه بإحكام، ويترك على نار هادئة لمدة 30-35 دقيقة.
- بعد مرور الوقت المطلوب تقلب خلية النحل لتسوى في نفس الوعاء، حيث يوضع طبقًا كبيرًا، مناسب لحجمها، لتقلب عليه خلية النحل، ثم تعود مجددا في نفس الوعاء على النار، ليكون الوجه العلوي السابق في الأسفل للتسوية لمدة 5 دقائق.
- بعد تمام التسوية واحمرار وجهها، تقلب خلية النحل وتوضع على طبق ويدهن وجهها بالزيت مجددًا، ثم تغطى بقطعة قماش نظيفة جافة حتى تهدأ حرارتها دون أن تجف مع رطوبة الطقس.
- تقدم خلية النحل مع غموس حلو أو حادق.

ملحوظة:
- في حال تسوية نفس الوصفة في الفرن تدخل على حرارة 180 درجة لمدة 35-45 دقيقة حتى تخبز ويحمر وجهها.
- يمكن حشو خلية الحل بحشوات مختلفة سواء بالشوكولاتة أو الجبن، بكمية مناسبة لكل كرة حتى تغلق جيدًا حول الحشو، دون أن يخرج منها خلال التسوية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خطوات تحضير الشاورما السوري بطريقة المطاعم

طريقة تحضير بيتزا سهلة في 5 دقائق

لذيذة و شهية.. طريقة عمل خلية النحل بالجبنة

إيطالي أو شرقي.. طرق إعداد البيتزا في دقائق

طرق جديدة لعمل الفراخ البانيه بدون قلي

ترشيحاتنا

بفستان أنيق.. منة فضالي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

رسائل صوتية تحرض طلاب أولى ثانوي على الإضراب عن الامتحانات التدريبية .. ووزير التعليم يرد

مواصفات وأسعار السيارات الكهربائية في مصر 2020 .. صور

موظفة مطعم تستقيل من عملها بسبب جدال حول الكمامة.. فيديو وصور

بعلق آخر بالونة.. رسالة الوداع لفتاة الإسماعيلية قبل سقوطها من سطح المنزل

التحقيقات تكشف.. طفل المرور قال لأمين الشرطة المجني عليه: ممكن أكلك علقة أموتك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار السيارات الكهربائية في مصر 2020 .. صور

بـ 90 ألف دولار.. احصل على منزل أحلامك المتحرك | صور

قصة سيارة محمد فؤاد في كليب هنساك.. تحفة فولكس فاجن