برلمان 2020.. الانتصار الأكبر للمرأة المصرية في تاريخ الحياة النيابية

اكتمل عدد المقاعد المنتخبة بمجلس النواب 2020، الواصل عددها إلى 568 مقعدًا، باستثناء مقعد دائرة دير مواس بالمنيا، و28 مقعدا أيضا بالتعيينات الرئاسية.









ونتيجة للتنوع الذي يشهده مجلس النواب 2020، وتمثيل جميع فئات المجتمع، فقد سجلت المرأة المصرية انتصارا جديدًا فى انتخابات مجلس النواب، وذلك في إطار توجهات السياسة المصرية بتمكين المرأة، ودعم مشاركتها في الحياة النيابية والسياسية.









ليزيد تمثيل المرأة فى برلمان 2020 عن سابقه بنسبة 30%، حيث حجزت المرأة 148 مقعدًا فى المجلس الجديد؛ منهم 142 بالقائمة و6 مقاعد بالنظام الفردى، بعدما كان تمثيلها فى المجلس الحالى 90 مقعدًا، فى عام 2015، والتى كانت تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق في الحياة النيابية.









الشباب كان لهم نصيب جيد تحت قبة البرلمان الجديد، وعندنا مثال حي هو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صاحبة تجربة أثرت الحياة السياسية وقدرت تحصد 28 مقعدا، رغم حداثة عملها السياسي.









وفيما يتعلق بعدد مقاعد الأحزاب في برلمان 2020، فقد جاء كالتالي:

- حزب مستقبل وطن 316 مقعدًا منهم 145 بنظام القائمة، و171 بنظام الفردي.





- حزب الشعب الجمهوري 50 مقعدًا، منهم 28 بنظام القائمة، و22 بنظام الفردي.





- الوفد 26 مقعدًا، منهم 21 بنظام القائمة، و4 بنظام الفردي، يليه





- حماة الوطن 23 مقعدًا منهم 19 بنظام القائمة، و4 بنظام الفردي.





- حزب مصر الحديثة 11 مقعدًا، منهم 10 بنظام القائمة ومقعد بالنظام الفردي.





- حزب الإصلاح والتنمية 9 مقاعد بنظام القائمة





- المصري الديمقراطي الاجتماعي 7 مقاعد بنظام القائمة.





- حزب الحرية بـ7 مقاعد منهم 5 بنظام القائمة ومقعدين بنظام الفردي.





- حزب المؤتمر 7 مقاعد بنظام القائمة.





- حزب النور 7 مقاعد بنظام الفردي.





- حزب العدل 2 مقاعد بنظام القائمة





- إرادة جيل بمقعد واحد.









المستقلون

فيما استطاع المستقلون أن يحصلوا على 95 مقعدا، منهم 25 بنظام القائمة و70 بالنظام الفردي.









وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، فض الدورة التشريعية، ومن المقرر أن يدعو رئيس الجمهورية خلال شهر يناير 2021 المجلس الجديد للانعقاد.