خطاب الكفاءة ينقذ عماد النحاس من ورطة الاستبعاد من الكونفيدرالية

علم "صدى البلد" من مصادر مطلعة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أن خطاب الكفاءة ينقذ عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب من شبح الاستبعاد من قيادة ذئاب الجبل فى بطولة كأس الكونفيدرالية.

كان مسؤولو الكاف قرروا منع ٢١ من مدربي الأندية الإفريقية الذين لا يحملون الرخصة التدريبية A من قيادة فرقهم فى بطولتى دورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية.





وقال المصدر ذاته إن عماد النحاس لا يحمل الرخصة التدريبية A لذا لا يمكنه قيادة المقاولون العرب فى بطولة كأس الكونفيدرالية خلال الفترة المقبلة.





وأضاف : عماد النحاس يمكنه الحصول على خطاب كفاءة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف استنادا إلى تاريخه التدريبي وكفاءته فى مجال التدريب.





ولفت إلى أن خطاب الكفاءة الصادر من الكاف يمكن للمدرب عماد النحاس أن يستعيض به عن الرخصة التدريبية A تمهيدا للعمل بشكل طبيعي مدربًا في كأس الكونفدرالية.





وأشار إلى أن خطاب الكفاءة الصادر من الكاف للمدرب عماد النحاس لا يعفيه من ضرورة الحصول على الرخصة التدريبية A في قادم الأيام من أجل العمل وقيادة أي فريق في دوري إبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية.





يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر استبعاد 21 مدربًا من قيادة فرقهم في النسخة الجديد لبطولاته.





وأضاف كاف في بيان عبر موقعة الرسمى: لن يتمكن المدربون من التواجد على مقاعد القيادة الفنية خلال مباريات مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية.





وتابع: العدد المذكور لن يتمكن من التواجد في مقاعده نظرًا لعدم الحصول على «الرخصة A» من الاتحاد الإفريقي.





وأوضح في بيانه، أن المدربين ينتمون لعدة مدارس كروية، سواء إفريقية أو أوروبية وكذلك من البرازيل.





ولم يحدد كاف أسماء المدربين الذين مازالوا بحاجة للحصول على الرخصة الأولى الخاصة به من أجل السماح لهم بالتواجد على مقاعدهم.





وفقًا لراؤول شيبندا، مدير الاتحاد الإفريقي للتطوير: يتعلق الأمر برفع مستوى المدربين المحليين لضمان تدريب أفضل للأندية الأفريقية. يجب أن يفضل هذا الإجراء اختيار المدربين المؤهلين لتولي المسؤولية. سيكون لدى رؤساء الأندية ثقة أكبر بالنفس. وسيكون من الواضح أكثر أن يتم تعيين مدرب محلي بدلًا من البحث في مكان آخر.