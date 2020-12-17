تنسيقية الأحزاب: تواجد الشباب فى المجالس النيابية كانت بدعوة من السيسي

قال الدكتور عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ، إن مصر لديها ثقة كبيرة فى الكوادر الشبابية والرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم الشباب.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية إيمان عبد الباقي، أن تواجد الشباب فى المجالس النيابية كانت دعوة من الرئيس السيسي فى 2015 وذلك عندما أعلن أن الدولة المصرية لن تتقدم إلا بالشباب.





ولفت إلى أن الشباب المصري متواجد فى جميع أجهزة الدولة سواء من الناحية التنفيذية أو التشريعية.





وأشار إلى أن تواجد الشباب داخل البرلمان أصبح يعكس توجه الشارع، وما تم فى انتخاب الشباب يعبر عن نبض الشارع.





وأوضح أن برلمان 2020 يعتبر تمثيلا نيابيا كبيرا للشباب فى مجلس النواب للمرة الأولى، وأن هناك 12 شابًا من التنسيقية فى مجلس الشيوخ.





وكشف أن مجلس الشيوخ هو عقل الدولة المصرية، وتواجد الشباب أمر مبشر.