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محافظات

فض فرح وتجمعات بكورنيش أجا في الدقهلية بسبب كورونا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:29 م
فض التجمعات
فض التجمعات
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همت الحسينى
قامت  رحاب المزين رئيس مركز ومدينة أجا  بمحافظة الدقهلية وفريق العمل التنفيذى لها  ويضم نائبى رئيس المدينة أحمد النادى واحمد حجازى  وفريق العمل الميدانى بادارة الاشغالات و التعديات برئاسة المركز اليوم الجمعه بفض فرح  وتجمعات بكورنيش اجا- المنصورة  حفاظا على الصحة العامه للمواطنين.

جاء ذلك حفاظا على صحة أهالى مركز اجا والتزاما بالإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

شددت رئيس مركز ومدينة أجا على فريق العمل التنفيذى لها بمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومنعا لتجمعات والتزام المحلات التجارية فى مواعيد الفتح والغلق وفقا لقرار رئيس الوزراء.

كما عقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية،  الثلاثاء، الماضى اجتماعًا مع قيادات المديرية والإدارات الفنية بمديرية الصحة ومديري المستشفيات ومديري العزل لمناقشة مدى جاهزية مستشفيات العزل لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى التشخيص والفرز بكافة مستشفيات محافظة الدقهلية وصرف العلاج لحالات العزل المنزلي، والحرص على  متابعة سير العمل من خلال فرق الترصد والتقصي لحالات الإصابة وتطبيق الإجراءات الوقائية في أماكن التجمعات والأنشطة المختلفة وذلك في إطار توجيهات رئاسة الوزراء والدكتورة هالة زايد  وزيرة الصحة.

أكد وكيل الوزارة، ضرورة توافر كافة المستلزمات وأجهزة الأكسجين والتنفس الصناعي وجاهزية الرعايات المركزة، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى،ومتابعة التدريب بشكل دوري لكافة الفرق الطبية. 


 وشدد وكيل الوزارة على  مديري المستشفيات للمتابعة اليوميةوالمستمرة لشبكات الاكسجين للوقوف على مدى توافر مخزون الاكسجين والتأكد من سلامة المخارج والصيانة الدورية لها ومتابعة المطالبات المالية الخاصة بها. 


 كما أكد وكيل الوزارة على استمرار انعقاد  غرفة العمليات  لفيروس كورونا المستجد بشكل متواصل على مدار الساعة على رقم الخط الساخن 15589 لمتابعة مستجدات الموقف، ومتابعة سير العمل  أولا بأول . 


كما حث وكيل الوزارة المواطنين على  تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة  و منع التجمعات  في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقه مؤكدًا على ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين.

فض فرح وتجمعات بكورنيش أجا في الدقهلية بسبب كورونا
فض فرح وتجمعات بكورنيش أجا في الدقهلية بسبب كورونا
فض فرح وتجمعات بكورنيش أجا في الدقهلية بسبب كورونا
فض فرح وتجمعات بكورنيش أجا في الدقهلية بسبب كورونا
فض فرح وتجمعات بكورنيش أجا في الدقهلية بسبب كورونا
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