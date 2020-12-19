نائب: توليد الكهرباء من الهيدروجين الأخضر أمر جيد ولكن يحتاج إلى إمكانيات ضخمة

قال النائب السيد حجازى عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أن استحداث استراتيجية جديدة للطاقة 2035 تشمل الهيدروين الأخضر تعتبر بمثابة خطوة جديدة لعدم الاعتماد على مصدر واحد من الطاقة بحيث يكون لدى مصر سلة للطاقة عامرة بجميع الأنواع.





وأشار "حجازى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن مصر اعتمدت فى البداية على المصادر التقليدية للطاقة مثل السولار والبنزين والفحم ثم لجأنا للغاز الطبيعى والذى يعتبر من الوقود الناضج ثم اعتمدنا على طاقتى الرياح والطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.





وتابع عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أن مصر لديها أ كبر مزرعة مجمعة فى مكان فى واحد وهو الزعفرانة برأس غارب فى محافظة البحر الأحمر، كما أننا لدينا أكبر محطة شمسية فى بنبان بأسوان ، مشيرًا إلى أننا اتجهنا لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية من محطة الضبعة.





وأوضح أن اتجاهنا إلى توليد الكهرباء من الهيدروجين الأخضر أمر جيد وإن كانت تحتاج إلى إمكانيات ضخمة، مشيرا إلى أن الطاقة الشمسية كانت مكلفة فى البداية إلا أنها أصبحت بعد ذلك رخيصة بعد ما قمنا بإنشائه.





واختتم: مصر لا تبخل بأى جهد لإستخدام الإمكانيات الحديثة لخدمة المواطنين من خلال الإعتماد على كل مصادر الطاقة ، مشيرا إلى أننا ننتظرر المزيد من اكتشافات مصادر جديدة للطاقة خلال الفترة المقبلة.



