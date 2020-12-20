طريقة عمل الشوربة الكدابة

تعتبر الشوربة من المكونات الأساسية المستخدمة في طهي العديد من المأكولات مثل الأرز، الخضروات والمحشي، ولكنها قد لا تكون متوفرة في بعض الأحيان، أو يستغرق تحضيرها وقتا طويلا لذلك نقدم لك الحل السريع والبسيط لعمل الشوربة الكدابة، للشيف نجلاء الشرشابي.

ويمكن تحضير الشوربة الكدابة الموفرة دون دجاج أو لحمة، بخطوات سهلة ووقت قليل.



المكونات:

بصلة

ملعقة سمنة

بهارات (حبهان، مستكة، ورق لورا، عود قرفة)

مكعب مرقة دجاج أو لحم (حسب الرغبة)

خطوات تحضير:

- ابدئي بتشويح البصلة المقطعة صغيرا في ملعقة السمنة، ثم أضيفي الحبهان والمستكة وورق اللورا وعود القرفة إلى البصلة واستمري في تقليبها قليلا حتى تبدأ رائحة البهارات في الظهور.

- وفي الخطوة الأخيرة أضيفي كوبين من الماء واتركي الشوربة حتى تغلي جيدا ثم أضيفي مكعب مرقة الدجاج أو مكعب مرقة اللحم، واتركي الشوربة تغلي جيدا قبل أن ترفعيها من على النار.