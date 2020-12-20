الأرصاد: بدء فصل الشتاء رسميا وجغرافيا غدا الاثنين.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن دخول فصل الشتاء رسميا وجغرافيا يبدأ غدا، الاثنين، وبالرغم من ذلك، فإن درجات الحرارة ستكون فى معدلاتها الطبيعية فى هذا الوقت من العام.









وأضافت "شاكر "، خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك استقرارًا في الأحوال الجوية حتى الثلاثاء المقبل، مع طقس بارد أثناء ساعات الليل المتأخرة وأيضا في الصباح الباكر.









وأشارت إلى أن هناك شبورة مائية كثيفة خاصة على الطرق السريعة والزراعية، منوهة إلى أن الرؤية الأفقية فى الطرق المؤدية للقاهرة وصلت إلى أقل من 200 متر تقريبا، ناصحة السائقين بالالتزام بالهدوء وتوخي الحذر أثناء تواجد الشبورة المائية فى الصباح الباكر.









وأوضحت أن تكون الشبورة تبدأ فى الصباح الباكر وتستمر حتى التاسعة صباحًا، ثم تبدأ الرؤية الأفقية فى التحسن تدريجيًا، ومع سطوع أشعة الشمس نشعر بالدفء أثناء النهار مع وجود استقرار فى درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة القادمة.







