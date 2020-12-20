المنشآت السياحية تنجح في تخفيض مقابل حق انتفاع العائمات بمياه النيل

أعلن عادل المصرى، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، نجاح شعبة العائمات بالغرفة برئاسة ياسر التاجورى ، عضو مجلس الإدارة وأمين صندوق الغرفة، فى التوصل إلى إتفاق مع المسئولين بوزارة الرى لتخفيض مقابل حق الانتفاع بمياه النيل من متوسط 180 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للمتر عن مسطح الدور الواحد للعائمة النيلية.





وقال المصرى ، أن الشعبة قامت، أيضًا بعد مرور البلاد بجائحة كورونا، بتحركات كبيرة مع المسئولين فى الجهات المعنية والتى أسفرت مجهوداتها أيضًا عن مخاطبة وزارة الرى لتفادى الآثار السلبية التى أصابت المطاعم العائمة نتيجة لفترات الغلق بسبب هذا الوباء، و تم الإتفاق أيضًا على خصم غرامات التأخير على جميع المطاعم العائمة عن سنوات 2018 و2019 طبقًا للقانون رقم /173 لسنة 2020 الذى ينص على تسرى أحكام المادة الأولى من هذا القانون على مقابل التأخير او الفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة فى تاريخ العمل به على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة سواءًا كانت هذه المبالغ إشتراكات فى نظام التأمينات أم ( مقابل الانتفاع) أم غير ذلك من مستحقات وأيا كان سند إستحقاقها.





وأشار ياسر التاجورى، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق، رئيس شعبة العائمات بالغرفة الغرفة إلى أن الشعبة نجحت أيضًا فى مخاطبة والحصول على موافقة وزارة الرى عن طريق وزارة السياحة لاعتبار شهور الغلق طبقًا لقرارات مجلس الوزراء هو غلق كلى وعليه يتم احتساب هذه الشهور بما يعادل أقل من ربع قيمة الشهور العادية .





وأكد التاجورى ، أنه نظرا لتكرار الشكاوى المقدمة من العائمات النيليه المتضررة من زيادة الأعباء عليها من رسوم حق الانتفاع بمياه النيل لوزارة الرى وكذلك ربع مقابل الانتفاع بأراضى طرح النهر لوزارة الزراعة الممثلة فى هيئة التعمير . فقد قامت الغرفة ممثلة فى مجلس الإدارة برفع مذكرة إلى معالى وزير السياحة لمخاطبة وزارتى الرى ، ووزارة الزراعة ( هيئة التعمير ) فيما يخص المطاعم العائمة بهدف أن تتم محاسبة المطاعم العائمة على أساس 2000 جنيه سنويًا للمتر الطولى فى المرسى أسوة بالفنادق العائمة بالأقصر وأسوان كما ورد بالبند رقم 2 بالقرار الوزارى رقم 357 لسنة 2019 .



