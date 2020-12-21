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تعليم

علوم عين شمس تكشف لـ صدى البلد مدة الإختبار بامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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باسنتى ناجى
أكد الدكتور " محمد رجاء " عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس ، أن كلية العلوم أولي الكليات التي لديها أكتفاء ذاتي من المطهرات والكحولات وهي المصدرة لكافة الكليات بالجامعة لتطبيق عملية التعقيم المستمر ، مؤكدًا علي توفيرها مجانًا للطلاب أثناء فترة الإمتحانات للحد من إنتشار العدوي بين الطلاب للحفاظ علي صحتهم 

وأوضح " رجاء " في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد " أن الكلية تبدأ إمتحانات الكلية النظرية 9 يناير بعد أن تنتهي الدراسة نهاية شهر ديسمبر لتوفير الوقت للطلاب للمذاكرة عن طريق المحارات التي تحصلها الطلاب داخل الكلية والمنصات الإلكترونية ، لافتًا الى أن الكلية تعتمد علي الإمتحانات الإلكترونية لتسهيل الإختبارات علي الطلاب

وأضاف عميد علوم عين شمس أن مدة الإمتحان ساعة واحدة فقط بدلًا من ساعتين لمنع تكدس الطلاب داخل القاعات ويجوز خروج الطالب بعد 45 دقيقة ، مؤكدًا علي فتح منافذ جديدة داخل مبني الكلية لتسهيل عملية خروج الطلاب دون أى تجمعات وقد قال الدكتور "محمد رجاء " عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس في تصريحات سابقة له ، إن العملية التعليمة تسير بشكل إيجابي دون أى معوقات ، لافتًا الى أنه قد انتهي الطلاب من أداء إمتحانات الميد تيرم وذلك بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا وللحد من إنتشار العدوي بين الطلاب .


وأوضح " رجاء في تصريحات خاصة لـموقع " صدي البلد " أن الكلية تستعد لبدء الإختبارات العملية يوم 19 من ديسمبر وذلك بمد عدد ساعات عمل المعامل لإستقبال أكبر عدد ممكن الطلاب والحفاظ علي التباعد الإجتماعي داخل المعامل ، مشددأ علي إرتداء الكمامات أثناء تادية الإمتحان و الإ يتعرض الطالب من التحذير ثم الحرمان من الإمتحان 

  وأكد عميد علوم عين شمس علي التعقيم المستمر للمعامل وقاعات الإمتحان ، مشيرًا الى إستخدام إختبارات "البابل شيت " في المواد النظرية بإمتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول وذلك لتسهيل عملية أداء الإمتحانات علي الطلاب
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