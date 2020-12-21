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وزيرة التضامن تجدد عهدها الاجتماعي بدعم الفئات الأولي بالرعاية.. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:21 ص
وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي
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محمد حليم قنديل
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي له منهجية واضحة ومحددة جدا بالفئات الأولي بالرعاية، إذا كانت فئات تحتاج رعاية وحماية أو فئات تستحق الرعاية والتمكين.

وأضافت «القباج» خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الحقيقة" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الدولة تجدد عهدها الاجتماعي بدعم الفئات الأولي بالرعاية.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الفئات الأولي بالرعاية هم الأيتام والمسنين وأشخاص ذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات.

وفي سياق آخر أشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بمجهودات التضامن الاجتماعي لإطلاق مبادرة "قيم وحياة" لنشر القيم المجتمعية بإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع مؤسسة أجيال، والذي يهدف إلى نشر وتفعيل مجموعة من القيم الأساسية فى المجتمع.

وأوضح المحافظ، أن المشروع يساهم في رفع  القيم والأخلاق للمواطنين مثل نشر قيم «السلام، السعادة، الاحترام، المحبة، البساطة، الصدق، النزاهة، التعاون، التواضع، الاتحاد والمسئولية، بالإضافة إلى رفع الوعي القيمي والأخلاقي للمواطنين، ونشر وتعميق وتصحيح مفاهيم القيم الإنسانية الأساسية من خلال دليل تدريبي مبسط عن القيم الإنسانية وأهميتها في الحياة.

وقال نورالدين، إن هذه الأنشطة ستنعكس على تغيير السلوكيات بشكل إيجابى داخل المجتمع، مشيرًا إلى  بأنه سيكون هناك مشاركة أكبر مع الجمعيات الأهلية، لاستعادة قيم التطوع داخل المجتمع، لافتا إلى إن القيم هى التي تؤدي للاستثمار السليم في البشر، فالبشر هم محور خطة 2030، مؤكدا تنفيذ هذه المبادرة داخل الحضانات ودور الرعاية لإعادة القيم التي ليست غربية عن المجتمع، ولكن نحتاج فقط لتعزيزها واستعادتها.
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