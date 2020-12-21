اختراق صفحة أحمد شوبير على فيس بوك

حال السوشيال .. الهاكرز وان سجل الا انه دائمًا تسلل .. الحمد لله تم استرداد الصفحة .. شكرا للجميع".

وعلى الجانب الآخر، كان قد وجه الإعلامي أحمد شوبير الكثير من الاتهامات، لمنتخب الشباب، بسبب التقصير والإهمال، الذي أدى لزيادة عدد الإصابات بكورونا داخل الصفوف، وودع الفراعنة بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا، على إثرها.





وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر راديو أون سبورت: "منتخب الشباب هو من ظلم نفسه، والأحداث أثبتت أن الخطأ من مسئولي منتخب الشباب أنفسهم، والجانب التونسي بعيد تمام عن هذه الأزمة".





وتابع: "جميل أن نؤدي فروضنا بس نصلي في الفندق، ويبقى في تباعد مش نصلي في المسجد ويكون في اختلاط، وهما خايفين على نفسهم في تونس وقافلين".





وتابع: "قصة الأكل، كان لازم نقلل التجمعات، وناكل في الغرف مش لازم ناكل في المطعم، عايزين نقرأ قرآن نوزع الأجزاء وكل واحد جزء في غرفته، لكن تجمعات وصلوات جماعة والفندق صغير وفي خمسة منتخبات يبقى لازم ده يحصل".





وواصل: "من ضمن التقصير، السفر بدري بدون جهاز طبي مع البعثة، يعرف كابتن ربيع ياسين خطورة السفر في هذا التوقيت، كل المنتخبات سافرت متأخر وتأهلت واحنا خرجنا، جئنا على الجانب التونسي لكننا كنا فاهمين خطأ".





أعلن الإعلامى أحمد شوبير تعرض صفحته الرسمة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إلى اختراق هاكرز خلال الساعات الماضية من صباح اليوم.وأكد شوبير أنه تم السيطرة على الموقف واستعادة الصفحة مرة أخرى من خلال منشور عبر صفحته الرسمية "فيس بوك" قائلا: "