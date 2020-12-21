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أخبار العالم

440 ألف شخص تلقوا اللقاح.. استقرار ملحوظ في إصابات كورونا اليومية في السعودية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:54 م
استقرار ملحوظ في
استقرار ملحوظ في إصابات كورونا اليومية في السعودية
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دعاء أبوهشيمة
شهدت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، استقرارا واضحا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وبذلك أصبح إجمالي عدد الحالات المسجلة في المملكة منذ تفشي الفيروس 361178 حالة.

وأوضحت الوزارة السعودية أنه تم تسجيل 211 حالة شفاء جديدة ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية من الفيروس 352089 حالة.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 9 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6131 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2958 والحالات الحرجة 410 حالات.

وأشارت الصحة السعودية إلى ارتفاع عدد المسجلين لتلقي لقاح كورونا إلى 440 ألف شخص.

وفي سياق آخر، قال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تحت الدراسة مشددًا على أن قيادة المملكة حريصة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمنع السفر لتقييم الوضع حتى نفهم طبيعة تحور الفيروس. 

قال وزير الصحة في تصريحات نقلتها صحيفة "عكاظ" السعودية: "إذا أصيب شخص بفيروس كورونا المتحور فهو مشابه لفيروس كورونا المتعارف عليه، وليس أسوأ منه، واللقاح فعال معه، وهذا من الأمور المبشرة بالخير، أما في ما يخص أنه أسرع انتشارا أم لا فهذا الأمر تحت الدراسة والتقييم".

وكانت السلطات السعودية أعلنت، أمس، نعليق الرحلات الجوية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية "مؤقتا" لمدة أسبوع "قابل للتمديد أسبوعًا آخر".
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