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حوادث

مصرع عامل سقط عليه ونش لرفع مواد البناء بإحدى قرى أجا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:20 م
جثة
جثة
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همت الحسينى
لقي عامل مصرعه بعد سقوط ونش لرفع مواد البناء عليه بقرية نوسا الغيط بمركز أجا بمحافظة الدقهلية أثناء العمل في إنشاء أحد العقارات.

 تلقي اللواء رأفت الفقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز  شرطة أجا من أحمد المتولي مصطفي جعفر 56 عاما عامل ومقيم قرية نوسا الغيط التابعة  للمركز يفيد بوفاة نجله "المتولي" 31 عاما أثناء العمل على ونش لرفع مواد البناء خاصته عليه بأحد العقارات تحت الإنشاء مما أدي إلى وفاته فى الحال.

وتم نقل العامل إلى المنزل ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك وورد تقرير مفتش الصحة بأن الوفاة نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر فى الجمجمة ونزيف حاد داخلي وخارجي.

و تحرر عن ذلك المحضر رقم 9121 لسنة 2020 إداري مركز شرطة أجا  ويالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أمرت بالتصريح بدفن الجثمان ما لم هناك شبهة جنائية.
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