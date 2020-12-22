بتكلفة 240 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتابع أعمال الصرف الصحى بهناى

تابع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال تنفيذ مشروع صرف صحى بهناي بمركز الباجور بتكلفة تقديرية (240) مليون جنيه والمكون من محطة معالجة ومحطة رفع وشبكات انحدار وخط طرد ، يأتي ذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة كافة المشروعات التنموية للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات .

حيث تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية للمشروع، واستمع لشرح تفصيلي من المهندس رشدي عمر عن مكونات المشروع والذى سيعمل بطاقة 10ألاف م3/يوم ، مشيرًا إلى أنه تم صب الخرسانة العادية لأحواض الـ SBR وجارى التجهيز للبدء في صب الخرسانة المسلحة لها تمثل 5% من الأعمال المدنية وذلك بمحطة المعالجة وفيما يخص محطة الرفع تم تنفيذ 8,8 كم شبكات الانحدار من إجمالي 11 كم بنسبة 80% وجارى اعتماد رسومات محطة الرفع.

وخلال الجولة أوضح رشدى بأنه تم التسليم الابتدائي لمحطة الرفع وخط الطرد بقرية منشأة العرب بقويسنا بتكلفة (48) مليون جنيه وكذا تم نهو مشروع الصرف الصحي بقرية أبخاص بالباجور وجارى تسليمها لشركة مياه الشرب لدخولها الخدمة خلال شهر ، كما أفاد بأنه تم نهو الأعمال بمحطة قرية المقاطع بالباجور وجارى التشغيل التجريبي وسيتم تسليم المحطة خلال شهر لدخولها الخدمة .

هذا وقد أضاف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأن القرى المقرر ربطها على محطة المعالجة تتمثل فى قرى مسندة وجارى العمل بها وهى ( بهناي – أبو سنيطة –كفر محمود – عزبة بهناي) بتكلفة (180) مليون جنيه ، وكذا قرى غير مسندة ومدرجة بخطة الهيئة وهى ( أسريجة – القرنين- منشاة سيف- الجزيرة الشرقية – الكتامية – بير شمس – ميت عفيف –كفر الدوار ) بتكلفة تقدر بـ (320) مليون جنيه.

كما أشار رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بأن إجمالي مشروعات مياه الشرب المنفذة والجاري تنفيذها بمركز الباجور (5) مشروعات بطاقة 67 ألف م3/يوم وبتكلفة إجمالية تقدر بـ (761) مليون جنيه، وكذا إجمالي مشروعات الصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة (4) مشروعات بطاقة 32 ألف م3/يوم بتكلفة إجمالية (375) مليون جنيه ، وقد بلغ عدد القرى المخدومة والجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة وأخرى مدرجة بخطة الهيئة ولم يتم إسنادها وكذا قرى مدرجة بخطة شركة المياه (47) قرية بتكلفة تقدر بـ (مليار و723)مليون جنيه.