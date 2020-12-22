تعرف على حقيقة إلغاء الاختبارات الشفهية بجامعة طنطا

تردد بين بعض أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة طنطا أنباء عن إلغاء الاختبارات الشفهية بكليات الجامعة وإضافة درجاتها علي درجات الاختبارات النظرية وذلك في ظل تفشي ازمه فيروس كورونا.





وقال المتحدث الرسمى لجامعة طنطا، إنه تم التواصل الفوري مع قيادات الجامعة لاستجلاء الحقائق حول ما يتردد من أنباء، نوضحها أن القيادات ‏الجامعية أكدت حرصها الشديد على سلامة أبنائها الطلاب وعدم الإضرار بالعملية التعليمية داخل الكليات، ￼ونفت صدور أى قرارات بهذا الشأن.



