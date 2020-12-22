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تعليم

تعرف على حقيقة إلغاء الاختبارات الشفهية بجامعة طنطا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:56 م
صدى البلد
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احمد علي
تردد بين بعض أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة طنطا أنباء عن إلغاء الاختبارات الشفهية بكليات الجامعة وإضافة درجاتها علي درجات الاختبارات النظرية وذلك في ظل تفشي ازمه فيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمى لجامعة طنطا، إنه تم التواصل الفوري مع قيادات الجامعة لاستجلاء الحقائق حول ما يتردد من أنباء، نوضحها أن القيادات ‏الجامعية أكدت حرصها الشديد على سلامة أبنائها الطلاب وعدم الإضرار بالعملية التعليمية داخل الكليات، ￼ونفت صدور أى قرارات بهذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمى لجامعة طنطا أن كل ما يتردد من أنباء لا يعدو عن كونها تصريحات غير مسئولة، وأن قرارات ‏الامتحانات بجامعة طنطا شأنها شأن باقي الجامعات المصرية تطرح بشكل مؤسسي من خلال رؤية شاملة للمجلس الأعلى للجامعات.￼
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