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محافظات

أديرة بـ بني سويف تعتذر عن استقبال المهنئين خلال عيد الميلاد المجيد

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:21 ص
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
أصدرت أديرة « القديس العظيم الأنبا أنطونيوس ودير القديس العظيم الأنبا بولا» بمركز ناصر بوش  بمحافظة بني سويف بيانا، اعتذروا فيه عن أي استقبالات رسمية أو شعبية صباح يوم عيد الميلاد المجيد في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة المصرية لمجابهة وباء كورونا المستجد وحرصا علي سلامة الجميع.   

وقال القمص فام الانطوني وكيل دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس ببوش إن أديرة بوش تعتذر عن أي استقبالات رسمية وشعبية صباح يوم العيد في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية لمجابهة وباء كورونا المستجد ونقدر محبة أخواتنا المسلمين ولكن هذه الظروف تحتم الالتزام بتعليمات الدولة والبقاء في المنازل والتباعد الاجتماعي.

وأضاف القمص باسليوس الأنبا بولا وكيل دير القديس العظيم الأنبا بولا ببوش.

إن أديرة بوش تقدر محبة الجميع وحرصهم علي تقديم التهنئة صباح يوم العيد وطوال اليوم إلا أنها تعتذر هذا العام نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب من الجميع مساندة الدولة المصرية في مجابهة هذا الوباء الذي يجتاح العالم واتخذت الدولة المصرية العديد من القرارات الصعبة والهامة والتي تتطلب من الجميع مساندتها ودعمها علي رأسها التباعد الاجتماعي والبعد عن التجمعات. 

وأختتم القمص باسليوس، ندعو الله أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها وأن يكلل الله جهود الأطباء الجبارة وتضحياتهم في سبيل اقتلاع هذا المرض الخطير من مصر وأن يحفظ الله حياة الرئيس العظيم عبد الفتاح السيسي والذي يقود هذه الفترة التاريخية بحنكة وحكمة وأثنى على جهود جميع رجال المحافظة ورجال الأمن وكافة القيادات الذين يعملون ليل نهار من أجل الخروج من هذه الفترة الحرجة.
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