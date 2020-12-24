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رياضة

من داخل الجيم.. كريستيانو رونالدو بصحبة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:09 م
صدى البلد
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القسم الميداني

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة بصحبة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

يظهر الاثنان سويًا من داخل الجيم، بعد لعبهم الرياضة على آلة الجري، وعلق كريستيانو رونالدو علي الصورة كاتبًا: "دائما يسعدني رؤيتك يا أخي".

 

وكان قد احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو بإتمامه 100 مباراة بقميص فريق يوفنتوس الإيطالي، بتسجيل هدفين في شباك جنوى على طريقته المعتادة بالذهاب للجماهير وعمل الحركة المفضلة له

 

وقاد كريستيانو رونالدو، يوفنتوس، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي، إلى الفوز على مضيفه بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعدما سجل هدفين من ركلتي جزاء، في الدقيقتين الثامنة والسبعين والتاسعة والثمانين، ليرفع يوفنتوس رصيده إلى 23 نقطة، بعد مرور 11 جولة.


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