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مرأة

دراسة تحذر .. السمنة تؤدي إلى مرض خطير

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:59 ص
السمنة
السمنة
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة جديدة أن السمنة مسؤولة عن 20٪ من وفيات السرطان لدى النساء و 14٪ لدى الرجال، ويزيد معدل الوفيات بنسبة 10٪ لكل 5 وحدات زيادة في مؤشر كتلة الجسم.

وأفادت الدراسة أن 40٪ من السرطانات التي تم تشخيصها منذ عام 2014 مرتبطة بالسمنة، حيث أن السمنة هي ثاني أكثر أسباب السرطان شيوعًا التي يمكن الوقاية منها بعد استخدام التبغ.

ترتبط السمنة بزيادة معدل مضاعفات العلاج لدى مرضى السرطان، بين الناجين من مرض السرطان، تؤدي السمنة إلى تدهور نوعية الحياة، وتكرار المرض، وانتشار المرض إلى أجزاء أخرى من الجس ، والبقاء على قيد الحياة.

ووفقا لموقع "timesofindia"، وجدت دراسة ضخمة 5 من 52.4 من بيانات المرضى أن السمنة مرتبطة بـ 10 سرطانات مختلفة: الرحم (مع 40.8٪ من الحالات الجديدة سنويًا مرتبطة بالسمنة)، المرارة (20.3٪) ، الكلى ( 16.6٪ ، الكبد (15.6٪)، القولون (11.1٪)، عنق الرحم (7.5٪)، المبايض (7.3٪)، سرطان الدم (6.3٪)، الثدي بعد سن اليأس (5.1٪)، الغدة الدرقية (1.9٪).

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كيف تسبب السمنة السرطان؟
كثرة الدهون في الجسم تؤدي إلى التهاب مزمن، يتسبب هذا الالتهاب في إفراز البنكرياس للمزيد من الأنسولين. كما تنتج الخلايا الدهنية الزائدة هرمون الاستروجين - هرمون آخر، تحفز هذه الهرمونات الزائدة خلايا الجسم على الانقسام أكثر ، ويمكن أن تؤدي هذه الخلايا الجديدة إلى أورام سرطانية.
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