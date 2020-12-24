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مرأة

فاكهة شتوية تحميك من مضاعفات السكري

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
البرتقال من بين الفواكه الشتوية الأكثر استهلاكًا، خاصة وأنه يحتوى على العديد من مضادات الأكسدة القوية والمواد الكيميائية النباتية مثل الكاروتينات والفلافونويد.

يحتوى البرتقال على حمض الفوليك وفيتامين سي يساعدان معًا في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب المرتبطة به مثل اليقطين والتوت.


يساعد  البرتقال أيضًا في الوقاية من خطر الإصابة بمرض السكري أو المساعدة في إدارة مضاعفات مرض السكري على المدى الطويل.

وفقا لموقع بولد سكاي الهندى إليكم فوائد تناول البرتقال لمرضى السكري.

يساعد تناول البرتقال على تقليل خطرًا الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة.

يقترح الخبراء أن استهلاك الفواكه والخضراوات الغنية بالكيماويات النباتية يمكن أن يساعد في تأخير ارتفاع مستويات الجلوكوز في الجسم ، وبالتالي منع خطر الإصابة بمرض السكري.

نظرًا لأن البرتقال يحتوي على نسبة عالية من المواد الكيميائية النباتية ، يمكن أن يكون خيارًا جيدًا لمرضى السكر في خفض نسبة السكر في الدم.

أجريت دراسة على 20 مشاركًا، كان 13 منهم بوزن طبيعي وسبعة يعانون من السمنة المفرطة ، وجميعهم تتراوح أعمارهم بين 20 و 22 عامًا. تم إعطاء جميع المشاركين جميع العينات الثلاث ، أي البرتقال الخام وعصير البرتقال وعصير البرتقال المحلى.

وتم تقييم مستويات الجلوكوز والأنسولين من قبل المتخصصين الذين أجروا الدراسة.

تشير النتائج إلى عدم وجود تغييرات كبيرة في مستويات الجلوكوز والأنسولين في جميع العينات الثلاث.

تقول الدراسة أيضًا أنه يجب تجنب الاستهلاك المنتظم لعصير البرتقال المحلى بالعسل لأنه قد يزيد من خطر الإصابة بمقدمات السكري وأمراض القلب لدى بعض الأفراد.

على الرغم من أن عصير البرتقال مفيد للتحكم في نسبة الجلوكوز في الدم ، إلا أن تناوله في أوقات مختلفة من اليوم قد يؤثر على مستويات الطاقة والأنسولين ويزيد من مستويات الجلوكوز.

أظهرت دراسة أنه عندما يتم تناول عصير البرتقال مع الإفطار والغداء والعشاء ، فإنه يميل إلى التأثير بشكل إيجابي على مستويات الطاقة والأنسولين ويمكن أن يتسبب في فقدان الدهون في الجسم ، مع الأخذ في الاعتبار عدم تناول أي وجبات خفيفة بين الوجبات أيضًا.

يرتبط استهلاك عصير البرتقال بنسبة 100 في المائة بتحسين جودة النظام الغذائي لمن يعانون من السكرى بسبب تواجد مركبات الفلافونويد، وحمض الفوليك وفيتامين سي وكلاهما يساعدان معًا في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب المرتبطة به.
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