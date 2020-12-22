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مرأة

لمتبعي الحمية الغذائية.. طريقة عمل جيلي البرتقال الصحي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:30 ص
طريقة عمل جيلي البرتقال
طريقة عمل جيلي البرتقال
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آية التيجي
يعتبر البرتقال من الفواكه الفعالة في خسارة الوزن، وذلك لأنه لا يحتوي على سعرات حرارية عالية، بالإضافة إلى أنه غني بالألياف ما يجعل تناول ثمرة واحدة يعطيك إحساسا بالشبع لفترات طويلة دون اكتساب السعرات الحرارية.

وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إنه تحتوي ثمرة البرتقال صغيرة الحجم (95 جراما) على 45 سعرة حرارية بينما تحتوي البرتقالة متوسطة الحجم على حوالي 60 سعرة حرارية بالإضافة إلى نسبة كبيرة جدًا من الماء تقدر بـ 75% – 80% مع مقدار جيد من الألياف الغذائية 2.7 – 3 جرام منها.

وأضاف القيعي في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، إلى أن كوبا واحدا من عصير البرتقال يحتوي على حوالي 120 سعرا حراريا مع انخفاض كبير في محتواه من الألياف الغذائية.

وتابع القيعي، إن الألياف الموجودة في البرتقال تعمل على تنشيط حركة الأمعاء، وتحسن عملية الهضم ما يحارب الإمساك ويمنع تخزين الجسم الفضلات والسموم، بالإضافة إلى الفيتامينات وأهمها فيتامين C والتي تعمل على تعزيز عملية حرق الدهون.

وأوضح القيعي، أنه يمكن إستخدام البرتقال في عدة وصفات مختلفة، ومن بينها طريقة عمل جيلي البرتقال الصحي، والذي يمكن تناوله خلال فترة الرجيم وبين متبعي الحمية الغذائية، وفيما يلي سنوضح لكم طريقة عمل جيلي البرتقال الصحي بالتفصيل والتي تكفي لـ 5 أفراد.

طريقة عمل جيلي البرتقال

مقادير طريقة عمل جيلي البرتقال :

1 لتر من عصير البرتقال .
3 ملاعق كبيرة من الجيلاتين الخام.
5 ملاعق كبيرة من عسل النحل ويمكن استبدال عسل النحل بالمحلي الصناعي بديل السكر.
ربع كوب من الماء.

طريقة عمل جيلي البرتقال

- يذاب الجيلاتين في الماء ويوضع على النار، ويضاف إليه عسل النحل أو السكر المحلي الصناعي حتى تمام ذوبان الجيلاتين وغليانه.

- ثم يضاف اليه عصير البرتقال، ويقلب ثم يصب في اطباق صغيرة للتقديم، او طبق كبير

- يوضع جيلي البرتقال في الثلاجة لمدة 3 ساعات.
معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
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