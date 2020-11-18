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مرأة

تعرف على فوائد البرتقال

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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رنا عصمت
يعتبر البرتقال أحد الفواكه المفيدة بل من أجملها وأحسنها مذاقًا، ويُحسب لفاكهة البرتقال أنها تحمل الكثير من الفيتامينات المفيدة للجسم مثل فيتامين “c”، ” a”، ” b1″، ” b2″، ومؤخرًا أكد الباحثون أن برتقال واحدة تكفى لحماية القلب من الأمراض القلبية.


لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ مجموعة من أهم فوائد البرتقال:

-يساعد البرتقال على تصفية الدم.
- يسهم عصير البرتقال في علاج الحمى وخفض درجة الحرارة المرتفعة.
-يطرد البلغم ويساعد في تنظيف البلعوم والحنجرة.
-مدُر ومنظف للكلية والمثانة.
-ملين ويزيل فضلات المعدة والأمعاء وينظفها.
-يساعد على إلتئام الجروح وشفاء الأمراض الجلدية، كما أنه مفيد لعلاج إرتفاع ضغط الدم.
-يقوي المعدة ويقوي الأسنان ويزيل بعض أمراض اللثة في الفم ويفتت الحصى ويذيبها كما أنه يطرد الرمل من الجسم.
-يعتبر البرتقال وعصيره من المقويات الهامة للجسم، كما أنه فاتح للشهية، خصوصًا للذين يشتكون من فقر الدم.
-يقوي الأعصاب والقلب ومنوم ومهدئ ومريح للدماغ.
-يقوي البرتقال العظام والأظافر والشعر والأسنان ويقلل من نسبة الدهون(الكولسترول).
-ينظم عملية الجهاز التنفسي للأسنان.
-مضاد ضد السعال والأنفلونزا.
-يساعد البرتقال على طرد الغازات الضارة بالجسم.
-ينظم من عمل العضلات، ويزيد من معدلات الكالسيوم بالجسم.
-مفٌيد لأورام الرحم والمبيض والمجاري البولية.
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