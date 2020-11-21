15 فائدة له.. طريقة إعداد كيكة البرتقال

كيكة البرتقال من الحلويات التي تتمتع بمذاق شهي ولذيذ مما يدفع الكثير إلى تناولها، فقدمت الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل بأسهل الخطوات، للشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير كيكة البرتقال

الكيكة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

250 جرام سكر

200 جرام زيت

125 مل عصير برتقال

125 مل حليب

1 ملعقة صغيرة بشر برتقال

1 ملعقة صغيرة بشر ليمون

300 جرام دقيق منخول

15 جرام بيكنج بودر

1 ملعقة كبيرة مربى برتقال

صوص البرتقال

1 لتر عصير برتقال

1 كوب نشا

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 كوب سكر

1 ملعقة كبيرة فستق مجروش

سكر بودرة للتزيين

أوراق روزماري

2 برتقال حلقات بالقشر

طريقة تحضير كيكة البرتقال

للكيك

-تضاف الفانيليا وعصير البرتقال ولبن وبشر برتقال وبشر ليمون ومربى مع استمرار الخفق

-ثم يضاف دقيق وبيكنج بودر ويخفق جيدًا

-يوضع خليط الكيك في قالب كيك مدهون زيت ومعفر بالدقيق

-تدخل الكيكة الفرن على درجة حرارة 180، ولا يفتح لمدة 30 دقيقة

طريقة تحضير الصوص

-يخلط برتقال ونشا وسكر وفانيليا على النار حتى يثقل القوام

- ثم يرش الصوص على الكيكة

-وتزين بالفستق والروزماري

فوائد البرتقال

يعتبر البرتقال أحد الفواكه المفيدة بل من أجملها وأحسنها مذاقًا، ويُحسب لفاكهة البرتقال أنها تحمل الكثير من الفيتامينات المفيدة للجسم مثل فيتامين “c”، ” a”، ” b1″، ” b2″، ومؤخرًا أكد الباحثون أن برتقال واحدة تكفى لحماية القلب من الأمراض القلبية.



لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ مجموعة من أهم فوائد البرتقال:

-يساعد البرتقال على تصفية الدم.

- يسهم عصير البرتقال في علاج الحمى وخفض درجة الحرارة المرتفعة.

-يطرد البلغم ويساعد في تنظيف البلعوم والحنجرة.

-مدُر ومنظف للكلية والمثانة.

-ملين ويزيل فضلات المعدة والأمعاء وينظفها.

-يساعد على إلتئام الجروح وشفاء الأمراض الجلدية، كما أنه مفيد لعلاج إرتفاع ضغط الدم.

-يقوي المعدة ويقوي الأسنان ويزيل بعض أمراض اللثة في الفم ويفتت الحصى ويذيبها كما أنه يطرد الرمل من الجسم.

-يعتبر البرتقال وعصيره من المقويات الهامة للجسم، كما أنه فاتح للشهية، خصوصًا للذين يشتكون من فقر الدم.

-يقوي الأعصاب والقلب ومنوم ومهدئ ومريح للدماغ.

-يقوي البرتقال العظام والأظافر والشعر والأسنان ويقلل من نسبة الدهون(الكولسترول).

-ينظم عملية الجهاز التنفسي للأسنان.

-مضاد ضد السعال والأنفلونزا.

-يساعد البرتقال على طرد الغازات الضارة بالجسم.

-ينظم من عمل العضلات، ويزيد من معدلات الكالسيوم بالجسم.

-مفٌيد لأورام الرحم والمبيض والمجاري البولية.