استشارى تغذية: 75% من المصريين يعانون من السمنة بمختلف درجاتها.. فيديو

قال الدكتور محمد سامى استشاري التغذية العلاجية: إن منظمة الأغذية والزراعة أبدت قلقها من تزايد السمنة فى منطقة شرق أفريقيا، لافتًا إلى أن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمكافحة السمنة وجدت أن 75% من المصريين يعانون من السمنة بمختلف درجاتها.





وأضاف استشاري التغذية العلاجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن الرئيس شدد على ضرورة ممارسة الرياضة، خاصة وأن فترة الحظر الماضية التزم الكثير بالجلوس في المنزل مما جعل الوزن يزيد، منوهًا أن السمنة تضعف المناعة.





وتابع أن شرب الشاى مفيد جدًا، لأنه يحتوى على مضادات الاكسدة مما تقلل من الإصابة بأمراض كثيرة وتحمى من الكوليسترول، كما ان الشاي الأخضر يحتوى على مضادات الأكسدة ويحمى من الترهلات.





ولفت الى ان التقرير المبدئى المشترك للمعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، أبدى قلقه من ارتفاع معدلات السمنة فى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى إلى معدلات مثيرة للقلق فى العقود القليلة القادمة، موضحًا أن جائحة فيروس كورونا المستجد تعد تذكيرًا مهمًا ودافعًا للاستثمار فى أنظمة غذائية مستدامة وصحية، وأن العديد من الدراسات الحديثة والمستمرة أظهرت أن السمنة عامل خطر مهم يساهم فى زيادة مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وأشار التقرير ، إلى أن منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا تعانى من مستويات عالية ومتزايدة فى زيادة الوزن والسمنة، وأن معظم التوقعات تشير إلى أن معدلات زيادة الوزن والسمنة مستمرة وفى تزايد فى المنطقة.