جراجا الأوبرا والعتبة ومحلات أبرزها .. القاهرة تطرح أملاكها حق الاستغلال ..تفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة بالاشتراك مع الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات- إدارة التعاقدات طرح حق استغلال جراجى ومحلات تجارية ووحدات ادارية ومحطات تقوية محمول وملاعب وبدالات مائية وقاعات متعددة الأغراض وكافيتريا ومطعم.

كما طرحت حق استغلال وتشغيل وتطوير وصيانة لمدة ثلاث سنوات لجراجي الأوبرا والعتبة بمساحة إجمالية ٧٠٠٠ م ٢-تأمين دخول المزادات 39400 جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيه ؛ وط رح حق استغلال مدة ثلاث سنوات لعدد 14 محل تجاري و18 وحدة إدارية بمساحات مختلفة بجراج الأوبرا - تأمين دخول المزاد 6300 جنيه ثمن كراسة الشروط 299 جنيها.





كما تم طرح حق استغلال مدة ثلاث سنوات لعدد 1 محل تجاري وعدد 18 وحدة إدارية بمساحات مختلفة بجراج العتبة - تأمين دخول المزاد 6300 جنيه ثمن كراسة الشروط 299 جنيه ؛ علاوة على طر ح حق استغلال وتركيب لمدة ثلاث سنوات لعدد 11 محلة تقوية المحمول بحدائق مختلفة بمشروع الحدائق المتخصصة - تأمين دخول المزاد من 15 ألف لـ 40 جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيه.



