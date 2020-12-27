جراجا الأوبرا والعتبة ومحلات أبرزها .. القاهرة تطرح أملاكها حق الاستغلال ..تفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة بالاشتراك مع الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات- إدارة التعاقدات طرح حق استغلال جراجى ومحلات تجارية ووحدات ادارية ومحطات تقوية محمول وملاعب وبدالات مائية وقاعات متعددة الأغراض وكافيتريا ومطعم.
كما طرحت حق استغلال وتشغيل وتطوير وصيانة لمدة ثلاث سنوات لجراجي الأوبرا والعتبة بمساحة إجمالية ٧٠٠٠ م ٢-تأمين دخول المزادات 39400 جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيه ؛ وطرح حق استغلال مدة ثلاث سنوات لعدد 14 محل تجاري و18 وحدة إدارية بمساحات مختلفة بجراج الأوبرا - تأمين دخول المزاد 6300 جنيه ثمن كراسة الشروط 299 جنيها.
كما تم طرح حق استغلال مدة ثلاث سنوات لعدد 1 محل تجاري وعدد 18 وحدة إدارية بمساحات مختلفة بجراج العتبة - تأمين دخول المزاد 6300 جنيه ثمن كراسة الشروط 299 جنيه ؛ علاوة على طرح حق استغلال وتركيب لمدة ثلاث سنوات لعدد 11 محلة تقوية المحمول بحدائق مختلفة بمشروع الحدائق المتخصصة - تأمين دخول المزاد من 15 ألف لـ 40 جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيه.
كما تم طرح حق استغلال وتطوير لمدة ثلاث سنوات لعدد 2 ملعب كرة خماسي فى حديقة الترعة البولاقية ؛ وطرح حق استغلال وتطوير لمدة ثلاث سنوات للبدالات المائية بالحديقة اليابانية تأمين دخول المزاد 8000 جنيه ثمن كرسة الشروط 299 جنيه ؛ علاوة على طرح حق استغلال وتطوير لمدة خمسة سنوات لمطعم بحديقة العاشر من رمضان بمساحة 290م٢ تقريبا - تأمين دخول المزاد 35000 جنيه ثمن كرسة الشروط 299 جنيه .
وتم طرح حق استغلال وتطوير لمدة خمس سنوات لقاعة متعددة الأغراض بحديقة العاشر من رمضان بمساحة 1200 تقريبا - تأمين دخول المزاد 30000 جنيه ثمن كرسة الشروط 299 جنيه علاوة على طرح حق استغلال وتطوير لمدة خمس سنوات لكافيتريا بحديقة الجولف - تأمين دخول المزاد 5000 جنيه ثمن كرسة الشروط 299 جنيه .
ويتم طلب كراسة الشروط بها كافة التفاصيل من إدارة العامة للأملاك علي ان يلتزم
المتقدم للمزاد بجلسة المزاد والتي قام بشراء كراستها عدم الحضور في غير
الموعد المحدد له بكراسة الشروط التي قام بشرائها بديوان عام المحافظة –
عابدين – القاهرة : 23910419.
المتقدم للمزاد بجلسة المزاد والتي قام بشراء كراستها عدم الحضور في غير
الموعد المحدد له بكراسة الشروط التي قام بشرائها بديوان عام المحافظة –
عابدين – القاهرة : 23910419.