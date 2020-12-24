موجز السوشيال ميديا: إصابة كريم فهمي بفيروس كورونا.. رضوى الشربيني تتضامن مع أصالة.. وخالد الغندور يوجه رسالة لـ الخطيب

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور الآتية:













طالبت ايمي محمود زوجة الكابتن محمود علاء لاعب نادي الزمالك بالدعاء له بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.





ونشرت ايمي صورة محمود علاء عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وعلقت قائلة "ادعوا لمحمود ربنا يشفيه ويعافيه ويعدي من المِحنة دي على خير يارب العالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ عليه بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، واشفهِ وعافِيه واعفوا عنه واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين".













واست الاعلامية رضوى الشربيني، الفنانة أصالة بعد هجومها على طليقها طارق العريان بسبب صورته مع مع اللبنانية نيوكل سعفان وعدد من اصدقائها.





وكتبت رضوى الشربيني عبر حسابها بتويتر قائلة "‏الى حبيبتى اصاله...زعلك غالى زيك و الخاين لا يتزعل عليه و لا يتزعل منه...لا يستاهل دمعه واحده منك و لا حتى كلمه عتاب...انسى و عيشى و حبى و ارمى ورا ظهرك وانجحى اكتر و اكتر لانك تستحقى...ربنا يعوض عليكى و يسعد قلبك يا روحى".





اعلن الفنان كريم فهمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وكتب كريم فهمي عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام قائلا " الحمد لله إيجابي كورونا".









وجه خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب بعد حضور جنازة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنه المكلفة بإدارة نادي الزمالك.



