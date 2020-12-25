محمد إمام يحتفل بالكريسماس مع نجله .. شاهد





وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتي : ربنا يخليكم ويحفظكم ي رب - ي احلي صوره شوفتها - ما شاء الله ربنا يحفظكوا.





يذكر أن ا لفنان محمد إمام هنأ بيج رامي، بعد حصوله على لقب مستر أولمبيا.





ونشر محمد إمام صورة لـ بج رامى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وعلّق محمد إمام قائلًا "ألف مبروك للبطل المصري بيج رامي الفوز بلقب مستر أولمبيا".





وفاز البطل المصري ممدوح السبيعي المعروف بـ "بيج رامي Big Ramy" بلقب "مستر أولمبيا" لعام 2020، في البطولة التي أقيمت في مركز أورانج كاونتي في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.





وتوّج رامي بلقب مستر أولمبيا والميدالية الذهبية وشيك بمبلغ 400 ألف دولار أي ما يعادل حوالي 6.5 مليون جنيه.





وكتب "بيج رامي" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "هذا اللقب ليس لي، هذا اللقب لكم أنتم أحبائي".





وأضاف: "شكرًا لكم جميعًا من القلب على كل هذا الدعم، الحمد لله دائمًا وأبدًا".





وتابع: "ربنا مضيعش تعبنا الحمد لله، مبروك للعرب، ألف مبروك لمصر، ألف مبروك لأهلي وكل أحبابي".









احتفل الفنان محمد امام بالكريسماس مع نجله ونشر صورة لهما من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ".