ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزير الأوقاف: الله يخصص لكل مؤمن ملك يوم القيامة يطمئنه من الفزع.. فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:01 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المرء في اللحظة الحاسمة يضحي بأقرب الناس إليه كي يفتدي بها نفسه يوم القيامة ويصدق ذلك قوله تعالى "يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36) لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ".

وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، من مدينة العلمين بمحافظة مطروح، أن الله طمأن عباده المؤمنين في قوله "لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ (102) لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ".

وأشار إلى أن المؤمن لا يسمع صوت النار يوم القيامة ولا يحزنهم الفزع الأكبر، وقال أهل العلم إنه عند البعث يوقف الله لكل عبد صالح ملكا يطمئنه حتى لا يخف ولا يحزن لقوله  " وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ".

وتابع: يابشرى من تلقته الملائكة يوم البعث، وتدخل الملائكة عليه من كل باب من أبواب الجنة، بسبب عمله الصالح وصبره في الدنيا، ثم يكون الرضا الأكبر حين يطلع الله على عباده المؤمنين فيقول لهم "يا عبادي إني قد رضيت عنكم فهل رضيتم عني، فيقولون كيف لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيقول الله: إن لكم عليا أن أرضى اليوم عنكم فلا أسخط عليكم بعدها أبدا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هذا الذكر منقذ لك من مصاعب الحياة .. الإفتاء توضح

احذر من هذه المعصية لا تدخلك الجنة .. الإفتاء توضح

خالد الجندي ينقد أسلوب بعض قارئي القرآن الكريم لهذا السبب .. فيديو

وزير الأوقاف يكشف عن إعجاز الله في سورة الواقعة .. فيديو

ترشيحاتنا

وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات بفيروس كورونا

لوموند الفرنسية تختار معلول وقفشة ضمن أفضل 5 لاعبين في أفريقيا لعام 2020

التعليم: توقف الدراسة قرار سيادي لم يصدر حتى الآن.. والعام الدراسي سيستمر حتى لو المدارس مغلقة

بعد تصريحها الجريء في برنامج تليفزيوني.. رانيا يوسف تتصدر تويتر

إصابة المخرجة إيناس الدغيدي بفيروس كورونا

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة دعم لـ وائل الإبراشي ويسرا بعد إصابتهما بكورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة ومثيرة للجدل.. 15 صورة ترصد إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها

لعشاق اللبناني والسوري.. طريقة عمل الفتوش أشهر طبق جانبي

متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام