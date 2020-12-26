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رياضة

وكيل بن شرقي وأوناجم يحسم مصير الثنائي مع الزمالك.. ويهاجم أمير مرتضى

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:04 م
بن شرقي وأوناجم
بن شرقي وأوناجم
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محمد السعيد
كشف كريم بلق وكيل اللاعبين أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، مصير الثنائي مع نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وقال كريم بلق في تصريحات لصحيفة البطولة المغربية، بن شرقي  وأوناجم مستمران مع الزمالك، ولم يعيشا أي أزمة مع أي مسؤول في النادي، سوى أمير مرتضى الذي كان يغار من نجومية لاعبي الفريق، خاصة أشرف بن شرقي.

وأضاف كريم بلق: "الشكوى التي تقدمنا بها بسبب المستحقات، كانت في عهد مرتضى منصور، وبالضبط أمير، الذي كان يعتبر نفسه نجما فوق اللاعبين، لكن بعض الإجراءات المتعلقة بالمحامين جعلتها تصل بشكل متأخر".

في سياق آخر، يستعد الزمالك لمواجهة سموحة، بعد غد الإثنين، فى الجولة الثالثة والمؤجلة من بطولة الدورى العام.

ويحتل سموحة المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك صاحب المركز التاسع.

وتابع بلق: "نحترم أيمن يونس" رئيس الإدارة التنفيذية الحالية لقطاع الكرة بنادي الزمالك"، حيث استقبلني في بيته أكثر من مرة، رفقة بن شرقي وأوناجم".

وقال: "أيمن يونس من الإداريين الجيدين، وهو من اللاعبين الكبار السابقين في مصر، وهو شخص متفهم وبيته مفتوح للجميع دائما".

وأضاف: "تشرفت بمعرفة أيمن يونس، وأتمنى فعلا أن يأخذه بعض اللاعبين والإداريين العرب قدوة لهم".

وتابع "لا يوجد أي شيء في الوقت الحالي يعكر صفو العلاقات بين موكلي والنادي".
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