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خلال جراحة نادرة.. إصلاح عيوب خلقية برأس طفل رضيع بالمستشفى الجامعي بطنطا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:35 م
طفل يعاني من متلازمة
طفل يعاني من متلازمة كروزون
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ندى رأفت

قال الدكتور أحمد غُنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، رئيس مجلس المستشفيات الجامعية، إن الطاقم الطبي الخاص بالمستشفى الجامعية لطنطا تمكن من إجراء جراحة نادرة لطفلين، موضحا أن الجراحة الأولى كانت لطفل رضيع يبلغ من العُمر عامًا ونصف العام؛ لإصلاح عيوب خلقية بالجُمجمة.


وأضاف أحمد غُنيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية "mbc masr 2"، أن الجراحة الثانية تناولت إجراء عملية دقيقة لطفلة تبلغ 9 سنوات، حيث كانت تعاني من متلازمة "كروزون"، مؤكدًا أنه تم إجراء العمليتين لهذين الطفلين بكل مهارة ودقة، في حوالي 6 ساعات.


وتابع عميد كلية الطب بجامعة طنطا، أن هذا النجاح بتوفيق الله أولًا، ثم بالإمكانيات التي دعمت الدولة بها جامعة طنطا، ومهارة الأطباء، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الحالات يحتاج إلى أجهزة معقدة للغاية لمتابعة الحالة وتوفير الأُكسجين الكافي له، لذلك نجد صعوبة بالغة في عملية التخدير.


وأكد أن هذا النوع من العمليات نادر ومُعقد للغاية في مجال جراحات الأطفال، موجهًا الشُكر لطاقم الجراحة، والطاقم الطبي القائم على هذه العمليات بصفة عامة، مشيرا إلى أن هناك أماكن معينة فقط، هي التي تتمكن من التعامل مع هذا النوع من الحالات.


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