بعد استلام كارنيهات العضوية البرلمانية.. نواب تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين : لسنا ديكور ولدينا شعور بالمسئولية بعد تمثيلنا تحت القبة

نواب التنسيقية:

وصولنا للمجالس النيابية يحملنا مسئولية كبيرة و نسعي لتبني قضايا المواطن





مارسيل سمير:

نحرص على نجاح تجربة وصول الشباب للبرلمان و سنقوم بمهمتنا تشريعيا و رقابيا





طارق الخولي :

وصول شباب التنسيقية للبرلمان بداية لتحويل طموحاتهم و افكارهم و برامجهم لواقع عملي





برلماني:

تمكين الشباب تحول لافعال لا اقوال و سنقوم بدورنا التشريعي و الرقابي على اكمل وجه





عضو التنسيقية عن الشيوخ :

لدنيا اجندة برلمانية تمس قضايا و و اهتمامات المواطن في القضايا الحيوية









اكد نواب البرلمان عن تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين، أن الشباب ليسوا ديكور بمجلس النواب ولديهم شعور بالمسئولية بعد تمثيلهم تحت القبة، ووصول الشباب للمجالس النيابية يحملهم مسئولية كبيرة، لتبني قضايا الوطن و المواطن، لافتين الي ان تمكين الشباب تحول لافعال لا اقوال و سنقوم بدورنا التشريعي و الرقابي على اكمل وجه.





و قال أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجولة التي قمنا بها بمجلس النواب تحملنا مسئولية كبيرة و اضاف في تصريحات خاصة " المواطن دائما ينتظر ما يقدمه النواب على ارض الواقع.





و اضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين سنهتم بالقضايا التي تمس المواطنين و نقول ان تمكين للشباب بمجلسي الشيوخ و النواب مسئولية كبيرة و نسعي دائما ان نكون على قدرها.





قالت د غادة على عضو تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين ان تمكين الشباب تحول الى افعال و ليس مجرد اقوال في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي و اضافت في تصريحات خاصة " الشباب ليس ديكور و انما سيكون لهم دور حقيقي تحت قبة البرلمان.





و قالت عضو تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين ان تمثيل الشباب كيف و ليس كم فقط موضحة انهم يمثلون كافة الاحزاب و الاتجاهات السياسية.





و اوضحت عضو تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين ان وصولها للبرلمان ممثلة للشباب هو مسئولية و تكليف والشباب سيكونوا على قدر التحدي، قائلة:" ان البرلمان الحالي بتمثيله المجتمعي يعبر عن مصر الحديثة و عن برلمان بمفهوم جديد".





قال النائب طارق الخولي عضو تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين و امين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ان وصول ٢٨ نائب يمثلون تنسيقية شباب الاحزاب لمجلس النواب بداية جديدة لتحويل طموحاتهم و افكارهم و برامجهم لواقع عمل، قائلا:" اجندتنا هو معالجة التحديات التي تواجه المجتمع سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا، مضيفا" الشباب مهموم بقضايا وطنه و يواجه التحديات التي يتعرض لها".





قالت النائبة مارسيل سمير عضو تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين عن حزب التجمع ان شباب التنسيقية يحرصون على نجاح تجربتهم على ارض الواقع من خلال العمل الحقيقي على الارض.





و اضافت عضو تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين عن حزب التجمع في تصريحات خاصة ان المشاركة اثراء حقيقي للحياة السياسية و انهم يحرصون على القيام بالدور التشريعي و الرقابي على اكمل وجه.





و قالت عضو تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين عن حزب التجمع "تجربة وصول الشباب للبرلمان تعتبر تحدي و نجاحها نجاح لجيل كبير من الشباب خاصة في ظل سعيهم المستمر للوصول للمجالس النيابية.





و قالت عضو تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين عن حزب التجمع ان قضايا التعليم و مناهضة العنف ضد المراة ستكون في مقدمة الاولويات بخلاف القضايا الجماهيرية





قال النائب احمد زيدان عضو مجلس النواب ان تمثيل الشباب بالمجالس النيابية يعني دعم حقيقي و تمكين للشباب و ليس مجرد كلام مرسل و انما تحرك عملي.





و قال عضو مجلس النواب ان شباب التنسيقية يتواجدون بقوة في المجالس النيابية رغم تنوع ايديولوجياتهم السياسية مضيفا " ستكون تجربة ملهمة في ملف التشريع و الرقابة و ستعكس اداء برلماني متميز خاصة و انها تضم كوادر ممثلين لكافة الاحزاب و القوى السياسية بما يحقق المصلحة العليا للوطن مشيرا في هذا السياق الى وصولهم لمواقع تنفيذية ايضا من خلال ٦ نواب للمحافظين.





حرص نواب مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب على اصطحاب نواب التنسيقية عن مجلس النواب حيث حضر معهم النواب اكمل نجاتي و محمد عزمي و علاء مصطفي.





و قال النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين تمثيل للشباب في المجالس النيابية بداية ليقوم الشباب بدورهم، مضيفا " هناك اجندة برلمانية تمس قضايا و اهتمامات المواطن في اغلب القضايا الحيوية منها الصحة و التعليم و التضامن و الشباب يحرص على حل القضايا الخاصة بالوطن و المواطن بما يحقق الصالح العام موضحا ان الشباب مؤهل للقيام بهذه المهام.









حرص المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب علي اصطحاب نواب تنسيقية شباب الأحزاب السياسة عن الفصل التشريعي الثاني 2021 - 2026 ، وذلك لتفقد مقر القاعة الرئيسة للمجلس التي تشهد المناقشات العامة، والمتحف وأروقة المجلس التي تشهد تاريخ الحياة النيابية.





وحرص نواب التنسيقية على الحضور بشكل جماعي لاستخراج كارنيه المجلس، وذلك بعدما تقدموا بطلب إلي أمانة مجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزي، والتي رأت عدم وجود مانع من حضورهم بشكل جماعي وإنهاء إجراءات استخراج الكارنيهات، لاسيما وأنهم نواب عن قائمة من أجل مصر نواب القائمة الذين قاموا باستخراج الكارنيهات خلال الأيام الماضية.









ويأتى ذلك وسط استعدادات واجرءات احترازية مشدةة تقوم بها الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزى، وذلك لمواجهة فيروس كورونا









ويذكر أن 230 نائبا من إجمالي 284 نائبا ممثلين عن القوائم الأربع لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة انهو إجراءات إستخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب ، حيث أنهي فى اليوم الأول 75 نائبا عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم وإستلام أوراق العضوية من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثاني أنهي 90 نائب عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم فى البرلمان من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتي وسط وشمال الدلتا أنهي 65 نائب أوراقهم من إجمالي 85 نائبا .

و توافد الخميس الماضى نواب القائمة الوطنية عن شرق و غرب الدلتا لمقر البرلمان لاستلام كارنيهات العضوية و تضم القائمة ٨٤ نائب حضر بعضهم في اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية





أما فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من يوم الأحد 27ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الاثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب

ويوم الثلاثاء 29 ديسمبر ، سيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) باجمالي عدد 86 نائبا.