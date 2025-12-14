كان بيشرب شاي.. محمد صبحي يكشف لأول مرة كواليس أزمته مع السائق |فيديو

شاركت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي على موقع "فيسبوك" مقطع فيديو من كاميرات مراقبة الأوبرا، يوضح كواليس أزمته مع السائق، أثناء خروجه من مهرجان آفاق والتفاف عدد كبير من الناس حوله.



وظهر في الفيديو أن السائق كان جالسًا على كرسي ويشرب الشاي، بجانب بوابة الخروج، وشاهد لحظة خروج محمد صبحي من المسرح واتجاهه للسيارة والتفاف الناس حوله،و مازال لم يتحرك ولم يكن في "الحمام" كما أُشيع.

وعلق المسؤول عن الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي بموقع فيسبوك، على الفيديو: "المشهد كامل من تفريغ كاميرات الأوبرا، تكشف ماذا حدث بالتفصيل أثناء خروج الفنان محمد صبحي من مهرجان آفاق… كل الشكر للمخرج هشام السنباطي على الفيديو".