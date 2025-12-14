ربنا يحفظك ليا ولبناتك.. روجينا تهنئ أشرف زكي بعيد ميلاده

نشرت الفنانة روجينا ، فيديو تهنئة بمناسبة عيد ميلاد زوجها نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليه قائلة: “حبيب عمري وتاج راسي.. ربنا يحفظ عمرك ليا ولبناتك ولكل اللي بيحبوك”.

تصدرت روجينا مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن بدء تصوير مسلسلها الجديد "حد أقصى" والمقرر عرضه في رمضان 2026.

وكانت روجينا قد شاركت جمهورها عبر حسابها على فيسبوك مجموعة صور من كواليس اليوم الأول للتصوير، وعلّقت قائلة:

"بسم الله توكلنا على الله، مسلسل حد أقصى، رمضان 2026، تأليف هشام هلال، إخراج مايا زكي، أسعد يوم في حياتي، الحمد والشكر لله."

المسلسل من إخراج مايا زكي، ويُعد من الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل، خاصة بعد تفاعل الجمهور مع الصور الأولى للعمل وتصدر اسم روجينا التريند فور الإعلان عن انطلاق التصوير.